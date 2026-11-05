अंबाला में बोले अमित शाह - "2029 में सारी घोषणाओं को समाप्त कर वोट लेने आएंगे, सैनी बोलते कम है, तेज काम करते हैं"

अंबाला की भूमि से क्रांति की आग देश में फैली - अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बोलते हुए कहा कि " अनिल विज को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि एक लंबे संघर्ष के बाद आज उनके प्रयास से, मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी दोनों के प्रयास से 1857 की क्रांति का स्मारक अंबाला में बना है. हम उसी कैंट की भूमि पर बैठे हैं, जहां 10 मई को 1857 को क्रांति शुरू हुई और देश भर में देखते ही देखते फैल गई थी. जिस अंग्रेज सरकार का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उसे हिलाने वाली भूमि को प्रणाम है.