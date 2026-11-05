अंबाला में बोले अमित शाह - "2029 में सारी घोषणाओं को समाप्त कर वोट लेने आएंगे, सैनी बोलते कम है, तेज काम करते हैं"
Published : November 5, 2026 at 3:56 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 5:21 PM IST
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अंबाला पहुंच चुके हैं. अब से कुछ देर में वे शहीद स्मारक का उद्घाटन करेंगे. साथ ही वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे.
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नायब सिंह सैनी बोलते कम हैं, काम करने में बहुत तेज हैं - अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा के लिए लोगों ने कमर कस ली है. नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि जिस वक्त संगठन सचिव थे तब वो हरियाणा के प्रभारी थे. नायब सिंह सैनी बोलते कम हैं, लेकिन काम करने में बहुत तेज हैं. 2029 में जब वोट लेने आएंगे, तब हम सभी घोषणाओं को समाप्त करके आएंगे.
मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में आमूलचूल परिवर्तन किया - अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि मनोहरलाल खट्टर और सीएम नायब सिंह सैनी ने 12 साल में हरियाणा के लिए आमूलचूल परिवर्तन किया. घर-घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा. एमएसपी पर 24 फसलें खरीदने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है. देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला राज्य बना. पहली बार एलिवेटिड रेलवे ट्रैक यहीं बना. पढ़ी-लिखी पंचायत का काम भी सबसे पहले हरियाणा ने किया. मैंने मनोहरलाल को कहा था- लोग नाराज न हो जाएं, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई. महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण हरियाणा ने दिया.
खेलों में हरियाणा टॉप - अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि हरियाणा की इसी वीर भूमि पर महाराजा अग्रसेन ने प्रशासन का भारतीय मॉडल दिया. यहीं राजा नाहर सिंह और राव तुलाराम ने आजादी की लड़ाई लड़ी. उसी वीर परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज सेना में देश के किसी भी प्रदेश के मुकाबले सबसे ज्यादा जवान हरियाणा से हैं. उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय खेलों में पदकों की तालिका बनती है और भारत की रैंकिंग धीरे-धीरे ऊपर आती है, तो भारत में नंबर वन स्थान हरियाणा का होता है.
अनिल विज बोलना शुरू करें तो चुप कराना मुश्किल - अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि खेलों में अंक तालिका ऊपर बढ़ती है तो हरियाणा की वजह से. जब देश को अन्न क्षेत्र में निर्भर होने की जरूरत थी, तब हरियाणा ने भंडार भरे. श्वेत क्रांति में भी हरियाणा का योगदान रहा. अब 584 करोड़ की कीमत से बना स्मारक अद्भुत है. अनिल विज मुझे आमंत्रण देने आए थे. विज जब बोलना शुरू करते हैं तो चुप कराना मुश्किल होता है. जब तक ये स्मारक रहेगा, विज को भी अंबाला के लोग याद रखेंगे.
अंबाला का स्मारक युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा - अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि 1857 की क्रांति के सेनानियों-योद्धाओं ने सर्वोच बलिदान दिया. अंबाला में बना स्मारक देश भर की युवा पीढ़ी के लिए देशभक्ति की प्रेरणा का सोर्स बनने वाला है. ये वही पवित्र भूमि है, जहां कभी सरस्वती बहा करती थी.
अंबाला की भूमि से क्रांति की आग देश में फैली - अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बोलते हुए कहा कि " अनिल विज को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि एक लंबे संघर्ष के बाद आज उनके प्रयास से, मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी दोनों के प्रयास से 1857 की क्रांति का स्मारक अंबाला में बना है. हम उसी कैंट की भूमि पर बैठे हैं, जहां 10 मई को 1857 को क्रांति शुरू हुई और देश भर में देखते ही देखते फैल गई थी. जिस अंग्रेज सरकार का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उसे हिलाने वाली भूमि को प्रणाम है.
वादे गिनते नहीं, पूरे करते हैं - नायब सिंह सैनी
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को सबसे ज्यादा 40 हजार की पेंशन देने वाला हरियाणा राज्य है. हरियाणा सरकार ने अपने 217 संकल्प में 76 को पूरा कर दिया है. 141 पर काम चल रहा है. हम वादे गिनते नहीं पूरे करते हैं. बाकी संकल्प भी जल्द पूरे होंगे.
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अमित शाह में लौहपुरुष की छवि दिखती है - नायब सिंह सैनी
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि " शाह जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, इसलिए उनमें लौहपुरुष की छवि दिखती है. शाह के कार्यकाल में धारा 370 खत्म करना हो, 35-ए हटाने की बात हो, ये किसी ने सोचा तक नहीं था, आपने करके दिखाया. अंग्रेजों के बनाए आपराधिक कानूनों की बजाय तीन नए आपराधिक कानून आएंगे, ये किसने सोचा था. नई न्यायिक व्यवस्था शाह ने लागू करके दिखाई.
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स्मारक राष्ट्रभक्ति का तीर्थ बनेगा - नायब सिंह सैनी
हरियाणा सीएम नायब सैनी ने कहा कि "अंबाला की धरती पर शौर्य व राष्ट्रीय गौरव का अध्याय लिखा गया है. आजादी की पहली लड़ाई के शहीदी स्मारक का उद्घाटन करके अमित शाह ने उन शहीदों को राष्ट्र की ओर से नमन किया है, जिन्होंने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए कुर्बानी दी. स्मारक ईंट-पत्थर की इमारत नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रभक्ति का तीर्थ बनेगा.
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कमल का फूल लगाने पर ऑब्जेक्शन हुआ था - अनिल विज
अनिल विज ने कहा कि "स्मारक में 63 मीटर ऊंचा कमल का फूल लगाया है. एक बार एक नेता ने ऑब्जेक्शन कर दिया था कि अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा दिया है. मैंने कहा- किताब खोलकर देखें. 1857 की क्रांति में जब सेना की एक कंपनी दूसरी कंपनी को लड़ने का संकेत देती थी तो कमल का इस्तेमाल करती थी."
मनोहर लाल खट्टर के सामने दस्तावेज रखे तो स्मारक मंजूर हुआ - अनिल विज
अनिल विज ने बोलते हुए कहा कि "मैंने तत्कालीन सीएम मनोहर लाल के सामने सारे दस्तावेज रखे, उन्होंने तुरंत स्मारक बनाने की मंजूरी दे दी थी. अब 22 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा स्मारक बनकर तैयार हो गया. इसका भूमि पूजन 10 मई 2015 को हुआ था. फिर शिलान्यास तब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था. इसलिए मनोहर लाल के नाम पर एक बार और ताली बजाएं."
कांग्रेस के जन्म से पहले आजादी की लड़ाई शुरू हुई - अनिल विज
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि बचपन से हमें यही पढ़ाया गया कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन जब आगे जाकर पढ़ा तो पता लगा कांग्रेस का जन्म सन् 1885 में हुआ था. अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने ये जमात बनाई थी कांग्रेस. कांग्रेस के जन्म से ठीक 28 साल पहले देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई. उसमें सैकड़ों शहीद हुए. रिसर्च में सामने आया कि मेरठ से भी 9 घंटे पहले ही अंबाला में संघर्ष का बिगुल बजा था.
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शहीद स्मारक में बनाई गई 23 गैलरियां
स्मारक में कुल 23 गैलरियां बनाई गई हैं, जिनमें 1857 की क्रांति, क्रांतिकारियों के संघर्ष और उनके बलिदान से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है. गैलरियां देखने के लिए लगभग छह घंटे का समय लगेगा. गैलरियों में अंबाला के अलावा मेरठ, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, झांसी और देश के अन्य हिस्सों में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को दर्शाया गया है. साथ ही शोध के जरिए पहचाने गए 700 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किए गए हैं.
22 एकड़ में फैला स्मारक
लगभग 22 एकड़ में फैला ये स्मारक एशिया का सबसे बड़ा शहीद स्मारक है. स्मारक के भीतर अंबाला छावनी से शुरू होकर देश के विभिन्न हिस्सों में लड़ी गई लड़ाई के प्रमुख घटनाक्रमों को पुनर्निर्मित कर प्रदर्शित किया गया है. इस ऐतिहासिक संघर्ष को नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक और विभिन्न दृश्य माध्यमों का इस्तेमाल किया गया है.
600 करोड़ रुपए की लागत से बना शहीद स्मारक
लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से शहीद स्मारक बनकर तैयार हुआ है जिसमें कमल का फूल भी लगाया गया है जोकि 63 मीटर ऊंचा है. यह इसलिए लगाया गया है कि आजादी की पहली लड़ाई में एक यूनिट दूसरी यूनिट को गुप्त संदेश भेजती थी तो वह कमल का फूल और रोटी होती थी. जो यूनिट ये स्वीकार कर लेती थी तो मान लिया जाता था कि वह यूनिट लड़ाई के लिए तैयार है.
अनिल विज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं
शहीद स्मारक के उद्घाटन से पहले हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं