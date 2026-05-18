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बस्तर से नक्सलवाद समाप्ति के बाद छत्तीसगढ़ में अमित शाह, नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 को हरी झंडी, नेतानार में जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन

AMIT SHAH CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ में अमित शाह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 9:54 AM IST

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Updated : May 18, 2026 at 10:36 AM IST

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रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. शाह अब से कुछ देर में रायपुर के माना स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में डायल 112 सेवा के लिए 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे.

LIVE FEED

10:33 AM, 18 May 2026 (IST)

नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से अमित शाह की मुलाकात

बस्तर से नक्सलवाद के अंत में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों, पुलिस अधिकारियों, नक्सल पीड़ित परिवारों, शहीद जवानों के परिवार और समाज प्रमुखों से भी अमित शाह मुलाकात करेंगे.

10:23 AM, 18 May 2026 (IST)

गुंडाधुर के गांव नेतानार में जन सुविधा केंद्र का होगा उद्घाटन

बस्तर पहुंचने के बाद अमित शाह सबसे पहले गुंडाधुर के गांव नेतानार जाएंगे. वहां मौजूद सीआरपीएफ कैंप को जन सुविधा केंद्र घोषित कर उसका उद्घाटन करेंगे. जनसुविधा केंद्र का नामकरण भी शाह करेंगे.

10:08 AM, 18 May 2026 (IST)

बस्तर में अमित शाह का दो दिवसीय दौरा

रायपुर में सीजी डायल 112 की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर रवाना होंगे. आज और कल अमित शाह बस्तर में ही रहेंगे.

10:05 AM, 18 May 2026 (IST)

नेतानार में जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे अमित शाह

रायपुर में कार्यक्रम के बाद अमित शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और वहां से नेतानार रवाना होंगे. यहां वे जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वे अमर वाटिका पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे. बाद में बादल अकादमी में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक करेंगे.इस बैठक में बस्तर संभाग में चल रहे विकास कार्यों, सुरक्षा अभियानों और जनकल्याण योजनाओं की समीक्षा की जाएगी.

10:02 AM, 18 May 2026 (IST)

हर जिले में मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट

सभी 33 जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट भी शुरू हो रहा है. इन यूनिट्स में आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं, जिनकी मदद से घटनास्थल पर ही शुरुआती जांच संभव होगी.

9:55 AM, 18 May 2026 (IST)

नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में मिलेगी सुविधा

रायपुर: डायल 112 सेवा अब तक छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में संचालित हो रही थी, लेकिन अब आज से पूरे प्रदेश में इस सेवा का लाभ प्रदेशवासियों को मिल सकेगा. अमित शाह 400 आधुनिक इमरजेंसी वाहन, 33 पीटीजेड वाह और 60 नए पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी दिखाएंगे. सरकार का दावा है कि इससे इमरजेंसी पुलिस सहायता और तेज व प्रभावी होगी.

Last Updated : May 18, 2026 at 10:36 AM IST

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