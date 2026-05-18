बस्तर से नक्सलवाद समाप्ति के बाद छत्तीसगढ़ में अमित शाह, नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 को हरी झंडी, नेतानार में जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन

नेतानार में जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे अमित शाह

रायपुर में कार्यक्रम के बाद अमित शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और वहां से नेतानार रवाना होंगे. यहां वे जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वे अमर वाटिका पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे. बाद में बादल अकादमी में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक करेंगे.इस बैठक में बस्तर संभाग में चल रहे विकास कार्यों, सुरक्षा अभियानों और जनकल्याण योजनाओं की समीक्षा की जाएगी.