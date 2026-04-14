यूपी में आंबेडकर की 135वीं जयंती; लखनऊ में अखिलेश यादव ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी, नीले और पंचशील झंडों से सजा बरेली

नीले झंडों से सजा बरेली, सभी दलों ने नमन कर बाबा साहेब को किया याद, सपा का दमदार प्रदर्शन

बरेली 135वीं अंबेडकर जयंती पर नीले और पंचशील झंडों से पटा नजर आया. पूरे शहर में उत्साह, श्रद्धा और सामाजिक एकता का अनूठा संगम देखने को मिला. जहां सभी राजनीतिक दलों एवं सामाजिक लोगों ने जाति पाती के भेद को पीछे छोड़कर बाबा साहेब को नमन किया.

शहर के मुख्य चौराहों, सड़कों और मोहल्लों में अंबेडकर जयंती की शुभकामनाओं वाले बैनरों के साथ सपा नेताओं के बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए हैं. इन होर्डिंग्स में डॉ. अंबेडकर की तस्वीर के साथ पार्टी नेताओं की मौजूदगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है. जिससे जयंती का आयोजन राजनीतिक रूप लेता नजर आ रहा है. इस बीच बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह ने सपा पर तीखा हमला बोला.

उन्होंने कहा कि सपा अंबेडकर जयंती के नाम पर केवल दिखावा कर रही है. आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए सपा ने बाबा साहब की छुट्टी तक रद्द की थी और उनके नाम पर बने पार्कों को लेकर भी अपशब्द कहे गए. उन्होंने पीडीए’ को भी महज दिखावा बताते हुए कहा कि साल 2027 के चुनाव में सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा