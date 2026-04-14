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यूपी में आंबेडकर की 135वीं जयंती; लखनऊ में अखिलेश यादव ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी, नीले और पंचशील झंडों से सजा बरेली

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बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 1:16 PM IST

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Updated : April 14, 2026 at 2:03 PM IST

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यूपी में आज भीमराव आंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है. ये दिन भारतीय समाज में समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है. देशभर में स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों और विभिन्न सामाजिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

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1:18 PM, 14 Apr 2026 (IST)

नीले झंडों से सजा बरेली, सभी दलों ने नमन कर बाबा साहेब को किया याद, सपा का दमदार प्रदर्शन

बरेली 135वीं अंबेडकर जयंती पर नीले और पंचशील झंडों से पटा नजर आया. पूरे शहर में उत्साह, श्रद्धा और सामाजिक एकता का अनूठा संगम देखने को मिला. जहां सभी राजनीतिक दलों एवं सामाजिक लोगों ने जाति पाती के भेद को पीछे छोड़कर बाबा साहेब को नमन किया.

शहर के मुख्य चौराहों, सड़कों और मोहल्लों में अंबेडकर जयंती की शुभकामनाओं वाले बैनरों के साथ सपा नेताओं के बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए हैं. इन होर्डिंग्स में डॉ. अंबेडकर की तस्वीर के साथ पार्टी नेताओं की मौजूदगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है. जिससे जयंती का आयोजन राजनीतिक रूप लेता नजर आ रहा है. इस बीच बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह ने सपा पर तीखा हमला बोला.

उन्होंने कहा कि सपा अंबेडकर जयंती के नाम पर केवल दिखावा कर रही है. आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए सपा ने बाबा साहब की छुट्टी तक रद्द की थी और उनके नाम पर बने पार्कों को लेकर भी अपशब्द कहे गए. उन्होंने पीडीए’ को भी महज दिखावा बताते हुए कहा कि साल 2027 के चुनाव में सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा

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आंबेडकर जयंती पर नीले झंडों से सजा बरेली. (Photo Credit; ETV Bharat)

12:20 PM, 14 Apr 2026 (IST)

लखनऊ में अखिलेश यादव ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी

लखनऊ में भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

अखिलेश यादव ने कहा कि इस साल पार्टी बाबा साहब की जयंती पर गांव-गांव तक ले जाकर लोगों को जागरूक करेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी का संविधान और बाबा साहब के विचारों के प्रति रवैया ठीक नहीं है. समाजवादी पार्टी गांव स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को संविधान के महत्व और उसके संरक्षण के लिए जागरूक करेगी.
उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है और पार्टी संविधान की मूल भावना को बचाने के लिए संकल्पित है.

12:20 PM, 14 Apr 2026 (IST)

मेरठ में बाबा साहब को दिग्गजों ने किया माल्यार्पण, 'शिक्षित बनो, संगठित रहो' के संकल्प के साथ गूंजा शहर

मेरठ में डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती अत्यंत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई. इस अवसर पर शहर, ग्रामीण इलाकों में शोभायात्राएं, दीप उत्सव, भंडारे और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया. स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए. बाबा साहेब की प्रतिमाओं को सजाया गया और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया. वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 'युवा संवाद संगम' का आयोजन किया गया.

मेरठ में आंबेडकर जयंती की धूम (Video Credit; ETV Bharat)
Last Updated : April 14, 2026 at 2:03 PM IST

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