थप्पड़कांड पर सियासत! प्रवेश वर्मा के आरोप पर AAP के जरनैल सिंह ने दिया जबाव, आज केजरीवाल जाएंगे तिलक नगर

पीड़ित शख्स पर पहले से मारपीट का आरोप

दरअसल, जिस साहब सिंह युवक को मंत्री प्रवेश वर्मा ने मारा था उसके खिलाफ एमसीडी कर्मचारी पर हमला करने का मामला पहले ही दर्ज होने की बात सामने आई है. हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी और मामले में एफआईआर भी हुई थी. साहब सिंह को पहले भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं. वह आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट संभालते हैं.