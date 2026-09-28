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थप्पड़कांड पर सियासत! प्रवेश वर्मा के आरोप पर AAP के जरनैल सिंह ने दिया जबाव, आज केजरीवाल जाएंगे तिलक नगर

थप्पड़कांड पर सियासत हुई तेज
थप्पड़कांड पर सियासत हुई तेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 28, 2026 at 7:22 AM IST

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Updated : September 28, 2026 at 7:28 AM IST

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देश की राजधानी दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा युवक को थप्पड़ मारने के बाद एक बार फिर से सियासत गरमा गई है. आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. बीती रात आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है. मंत्री प्रवेश वर्मा ने थप्पड़कांड के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी सफाई देते हुए आप विधायक जरनैल सिंह पर कई आरोप लगाए है. इस पर अब आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह का कहना है कि मंत्री प्रवेश वर्मा के यहां आने से लेकर उनके यहां से जाने तक हमारे पास सब वीडियो में है. इस मामले की सीबीआई जांच करवा ली जाए. इतना ही नहीं आज सड़क मुआयना करने तिलक नगर जाएंगे अरविंद केजरीवाल.

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7:21 AM, 28 Sep 2026 (IST)

पीड़ित शख्स पर पहले से मारपीट का आरोप

दरअसल, जिस साहब सिंह युवक को मंत्री प्रवेश वर्मा ने मारा था उसके खिलाफ एमसीडी कर्मचारी पर हमला करने का मामला पहले ही दर्ज होने की बात सामने आई है. हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी और मामले में एफआईआर भी हुई थी. साहब सिंह को पहले भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं. वह आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट संभालते हैं.

Last Updated : September 28, 2026 at 7:28 AM IST

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प्रवेश वर्मा युवक को मारा थप्पड़
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PARVESH VERMA SLAPS YOUTH

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