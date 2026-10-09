Delhi-NCR Live Update: CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP का प्रदर्शन, किसान संगठन भी उतरे समर्थन में, दिल्ली पुलिस अलर्ट
Published : October 9, 2026 at 9:19 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 10:12 AM IST
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CTI ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र
कैटिगरी ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज (CTI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नवरात्रि से दिवाली तक दिल्ली में सभी प्रकार के धरने-प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की है. CTI का कहना है कि लगातार होने वाले विरोध प्रदर्शनों और त्योहारों के सीजन में लगने वाले जाम के कारण दिल्ली का व्यापार पूरी तरह चौपट हो रहा है.
दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है. यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आयोजित प्रदर्शन में कई संगठन और राजनीतिक दल शामिल होने जा रहे हैं. देश भर में अलग-अलग संगठन अपने तरीके से विरोध दर्ज कर रहे हैं. ऐसे में प्रदर्शन को व्यापक समर्थन मिल रहा है. उन्होंने युवाओं से अपील की है कि जो लोग प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, वह समय रहते रवाना हो जाए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.