Delhi-NCR News Live Updates: दिल्ली के सीमापुरी में इमारत गिरने से चार लोगों की मौत, आठ घायल

सीमापुरी इलाके में इमारत गिरने की जगह से एक शव बरामद किया गया है

दिल्ली: सीमापुरी इलाके में इमारत गिरने की जगह से एक शव बरामद किया गया है. बचाव कार्य जारी है. बता दें कि दिल्ली के सीमापुरी इलाके में न्यू सीमापुरी स्थित ईदगाह मछली मंडी के पास एक एक पांच मंजिला इमारत गिर गई. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. फायर कंट्रोल रूम को दोपहर 3:15 बजे बिल्डिंग गिरने की कॉल मिली. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया.