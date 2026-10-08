Delhi-NCR News Live Updates: दिल्ली के सीमापुरी में इमारत गिरने से चार लोगों की मौत, आठ घायल
Published : October 8, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : October 8, 2026 at 8:07 AM IST
दिल्ली-एनसीआर की दिनभर की खबरों को जानने के लिए ईटीवी भारत दिल्ली के साथ जुड़ें. यहां आपको सूबे की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी. ये पेज ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अपडेट होता है. क्राइम से लेकर राजनीति तक की ताजा अपडेट्स को जानने के लिए इस पेज बनें रहें.
LIVE FEED
PM मोदी आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 की आज से शुरूआत होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे. इसमें देश-विदेश से कई लोग, कंपनियां और स्टार्टअप आदि शामिल होंगे. यह इवेंट नई दिल्ली में हो रहा है और इस दौरान 6G व आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) पर फोकस रहेगा.
सीमापुरी इलाके में इमारत गिरने की जगह से एक शव बरामद किया गया है
दिल्ली: सीमापुरी इलाके में इमारत गिरने की जगह से एक शव बरामद किया गया है. बचाव कार्य जारी है. बता दें कि दिल्ली के सीमापुरी इलाके में न्यू सीमापुरी स्थित ईदगाह मछली मंडी के पास एक एक पांच मंजिला इमारत गिर गई. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. फायर कंट्रोल रूम को दोपहर 3:15 बजे बिल्डिंग गिरने की कॉल मिली. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया.
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आज बेंगलुरु में CJP का प्रोटेस्ट, दिपके-ध्रुव राठी होंगे शामिल
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज बेंगलुरु में SIR के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रदर्शन करने जा रही है. इसमें CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके और यूट्यूबर ध्रुव राठी भी शामिल होंगे. ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दी दै.