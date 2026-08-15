छत्तीसगढ़ में 80वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम LIVE UPDATE: सशस्त्र नक्सली खत्म, नक्सली विचारधारा को खत्म करने की जरूरत - विष्णुदेव साय

73 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा- विष्णुदेव साय

सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा- हमें माताओं-बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है. 'महतारी वंदन योजना' के माध्यम से 70 लाख हितग्राही महिलाओं के खाते में अब तक 19 हजार 444 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं. इससे वे अपनी और बच्चों की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए अब आत्मनिर्भर हैं.

जब प्रधानमंत्री जी ने सेवा तीर्थ में प्रवेश किया, तब उन्होंने देश के समक्ष 6 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा था. मुझे खुशी है कि राज्य में 13 लाख 85 हजार महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'पीएम जनमन योजना' से 56 हजार से अधिक पीवीटीजी परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं. 6 हजार 691 जनजातीय बहुल गांवों में 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' का लाभ पहुंच रहा है.

देश के निर्धन परिवारों को समर्पित 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' एवं 'मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना' के माध्यम से 73 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है.