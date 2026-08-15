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छत्तीसगढ़ में 80वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम LIVE UPDATE: सशस्त्र नक्सली खत्म, नक्सली विचारधारा को खत्म करने की जरूरत - विष्णुदेव साय

80TH INDEPENDENCE DAY CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ में 80वां स्वतंत्रता दिवस (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 9:02 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 12:07 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में सीएम विष्णुदेव साय ने तिरंगा फहराया. सीएम साय ने परेड की सलामी ली. पुलिस अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया.

LIVE FEED

12:00 PM, 15 Aug 2026 (IST)

सशस्त्र नक्सली खत्म, नक्सली विचारधारा को खत्म करने की जरूरत - विष्णुदेव साय

सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद समाप्ति देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. नक्सलवाद खत्म करना असंभव लग रहा था, लेकिन इसे खत्म किया गया. सीएम ने ये भी कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हो चुका है लेकिन नक्सली विचारधारा को अब भी खत्म करने की जरूरत है.

10:59 AM, 15 Aug 2026 (IST)

73 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा- विष्णुदेव साय

सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा- हमें माताओं-बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है. 'महतारी वंदन योजना' के माध्यम से 70 लाख हितग्राही महिलाओं के खाते में अब तक 19 हजार 444 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं. इससे वे अपनी और बच्चों की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए अब आत्मनिर्भर हैं.

जब प्रधानमंत्री जी ने सेवा तीर्थ में प्रवेश किया, तब उन्होंने देश के समक्ष 6 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा था. मुझे खुशी है कि राज्य में 13 लाख 85 हजार महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'पीएम जनमन योजना' से 56 हजार से अधिक पीवीटीजी परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं. 6 हजार 691 जनजातीय बहुल गांवों में 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' का लाभ पहुंच रहा है.

देश के निर्धन परिवारों को समर्पित 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' एवं 'मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना' के माध्यम से 73 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है.

10:28 AM, 15 Aug 2026 (IST)

दुर्ग में स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन, अरुण साव ने फहराया तिरंगा

दुर्ग-दुर्ग में स्वतंत्रता दिवस समारोह में कैबिनेट मंत्री अरुण साव ने फहराया तिरंगा

फर्स्ट बटालियन ग्राउंड में की परेड की सलामी

शहीद परिवार से मंत्री ने की मुलाकात

10:21 AM, 15 Aug 2026 (IST)

छत्तीसगढ़ में हर दिन औसतन 1600 घर बनाए जा रहे- सीएम विष्णुदेव साय

सीएम ने आगे कहा- तेंदूपत्ता संग्राहकों को हम साढ़े पांच हजार रुपए प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक दे रहे हैं. हमने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 'चरण पादुका योजना' पुनः प्रारंभ की है.

सुशासन तिहार के दौरान मुझे ग्रामीणों ने गृह प्रवेश में आमंत्रित किया, हमने उनके सपनों को पूरा किया है, उनके चेहरे की मुस्कान हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है.

मोदी जी की गारंटी के तहत सबको आवास देने के संकल्प को पूरा करने हम एक दिन भी नहीं रुके. कैबिनेट की पहली ही बैठक में 18 लाख आवास स्वीकृत करने के बाद अब तक 24 लाख 50 हजार घर स्वीकृत कर चुके हैं. प्रदेश में हर दिन औसतन 1600 घर बनाए जा रहे हैं.

देश के निर्धन परिवारों को समर्पित 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' एवं 'मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना' के माध्यम से 73 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है.

10:09 AM, 15 Aug 2026 (IST)

छत्तीसगढ़ में सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए 11 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी मिली- सीएम साय

प्रधानमंत्री मोदी की 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना के अनुरूप हमने प्रदेश में 2028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण कर लिया है. इनमें से 1988 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं.

श्रद्धेय अटल जी की नदियों को जोड़कर पानी की हर बूंद बचाने की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने 'सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग परियोजना' के लिए 3,047 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है.

प्रदेश में सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए हमने 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है. बंद पड़ी सिंचाई योजनाओं का अटल सिंचाई योजना के माध्यम से पुनरूद्धार कर रहे हैं. इंद्रावती नदी पर 2,000 करोड़ रुपए की लागत से मटनार और देउरगांव बैराज बनाए जाएंगे, जिससे 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी.

10:00 AM, 15 Aug 2026 (IST)

अन्नदाता हमारे भाग्य विधाता: सीएम विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा- अन्नदाता हमारे भाग्य विधाता हैं. उनका सुख, समृद्धि और सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से देश में धान का सर्वाधिक मूल्य उन्हें दे रहे हैं. 'कृषक उन्नति योजना' के तहत एकमुश्त राशि का भुगतान हमने अन्नदाताओं को होली के पहले ही करा दिया.

हम फसल विविधता को प्रोत्साहित कर रहे हैं. 'कृषक उन्नति योजना' के तहत धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी आदि फसल लेने पर 15 हजार रुपए की आदान सहायता देने का निर्णय हमने लिया है.

किसान भाइयों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने हमने सर्वोच्च प्राथमिकता से कार्य किया. वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण उर्वरक आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद हमने छत्तीसगढ़ में खाद का संकट उत्पन्न नहीं होने दिया."

9:53 AM, 15 Aug 2026 (IST)

बस्तर में इन्फ्रॉस्ट्रक्चर की मजबूत बुनियाद रखी जा रही: सीएम साय

स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के बाद सीएम साय छत्तीसगढ़ की जनता को संबोधित कर रहे हैं. सीएम ने कहा- सुरक्षा कैंप अब सेवा और विकास के केंद्र बन रहे हैं. वीर गुंडाधुर के गांव नेतानार से शुरू हुए सेवा डेरा में नागरिक सुविधाओं के साथ कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है.

बस्तर में इन्फ्रॉस्ट्रक्चर की मजबूत बुनियाद रखी जा रही है. सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत 461 गांवों को ग्रिड आधारित प्रणाली से जोड़ रहे हैं. 234 अंदरूनी बसाहटों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए हम सड़कें बना रहे हैं.

दूरस्थ गांवों में सार्वजनिक परिवहन के लिए हमने 'मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा' शुरू की है. इससे बस्तर और सरगुजा संभाग के 814 गांवों को लाभ मिल रहा है.

मोदी की गारंटी के प्रभावी क्रियान्वयन से "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" की भावना के अनुरूप हर वर्ग के जीवन में समृद्धि आई है.

9:35 AM, 15 Aug 2026 (IST)

दंतेवाड़ा: नक्सल मुक्त दंतेवाड़ा में शान से लहराया तिरंगा

दंतेवाड़ा: नक्सल मुक्त दंतेवाड़ा में शान से लहराया तिरंगा

मंत्री केदार कश्यप ने किया ध्वजारोहण

वन्देमातरम गीत का किया गया गायन

शांति के प्रतीक रंगीन गुब्बारे छोड़े

मुख्य अतिथि ने ली परेड की सलामी

मुख्यमंत्री के संदेश का किया वाचन

विधायक चैतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी , कलेक्टर देवेश ध्रुव, एसपी चंद्रमोहन सिंह समेत प्रतिनिधि गण एवं अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे.

9:26 AM, 15 Aug 2026 (IST)

कवर्धा में मंत्री लखन लाल देवांगन ने किया ध्वजारोहण

कवर्धा:

80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह कवर्धा के पीजी कॉलेज में आयोजित

जिले के प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने किया ध्वजारोहण, ली सलामी

बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी कर्मचारी नगरवासी कार्यक्रम में हुए शामिल

9:20 AM, 15 Aug 2026 (IST)

नक्सल समाप्ति के बाद बस्तर में पहला स्वतंत्रता दिवस, विजय शर्मा ने फहराया तिरंगा

जगदलपुर: माओवाद समाप्ति के बाद बस्तर में पहला स्वतंत्रता दिवस, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने फहराया लालबा मैदान में तिरंगा, परेड की ली सलामी, बारिश के बीच धूमधाम से मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस का पर्व

9:12 AM, 15 Aug 2026 (IST)

बिलासपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह

बिलासपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने फहराया तिरंगा

पुलिस परेड ग्राउंड में की परेड की सलामी

अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद

प्रदेश के नाम सीएम के संदेश का कर रहे वाचन

9:04 AM, 15 Aug 2026 (IST)

80वां स्वतंत्रता दिवस: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ध्वजारोहण

रायपुर: 80 वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ध्वजारोहण, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस पदकों की घोषणा की है, इस बार छत्तीसगढ़ पुलिस के 152 अधिकारी और जवान अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित हुए. इनमें 141 को वीरता पदक, 10 को सराहनीय सेवा पदक और 1 अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया.

Last Updated : August 15, 2026 at 12:07 PM IST

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