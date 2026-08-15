सीएम नायब सैनी ने दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, यमुनानगर में राज्यपाल असीम कुमार घोष ने किया ध्वजारोहण

कुरुक्षेत्र के शहीद संजीव कुमार 19 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हुए

कुरुक्षेत्र के शहीद की शौर्यगाथा: 15 अगस्त यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस. यह दिन देश भर में बड़े ही धूमधाम, तिरंगे की आन और देशभक्ति के गीतों के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस आजादी का जश्न मनाते समय हमें उन वीर सपूतों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने देश की सरहदों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है. आजादी पाने से लेकर आजादी को कायम रखने तक, हमारे जवानों का त्याग अतुलनीय रहा है. ऐसे ही एक महान बलिदानी थे कुरुक्षेत्र के गांव कौलापुर के रहने वाले सिपाही संजीव कुमार, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए मात्र 19 वर्ष की आयु में वीरगति प्राप्त की.

अदम्य साहस और सेना में जाने का जुनून: ​वर्ष 1980 में जन्मे संजीव कुमार का बचपन से ही भारतीय सेना में जाने का सपना था। वे देश सेवा के रंग में इस कदर रंगे थे कि दो बार सेना के शारीरिक मापदंडों में असफल होने के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी. उनकी अटूट लगन का ही परिणाम था कि 24 फरवरी 1998 को उनका चयन भारतीय सेना की प्रतिष्ठित '8वीं सिख रेजीमेंट' में हुआ. ​ट्रेनिंग पूरी होने के कुछ ही समय बाद देश पर कारगिल युद्ध का संकट आ खड़ा हुआ. युद्ध शुरू होने से महज एक महीने पहले ही संजीव छुट्टी लेकर गांव आए हुए थे. घर में खुशियों का माहौल था और परिजन उनकी शादी की बात सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई, संजीव शादी और निजी जीवन की खुशियों को दरकिनार कर तुरंत अपनी ड्यूटी पर मोर्चे के लिए रवाना हो गए.

द्रास सेक्टर में 4 दुश्मनों को उतारा मौत के घाट: संजीव के पिता रणजीत सिंह ने बताया कि "​कारगिल युद्ध के दौरान संजीव कुमार की तैनाती बेहद दुर्गम और चुनौतीपूर्ण द्रास सेक्टर में हुई. लड़ाई के मैदान में 19 साल के इस नौजवान ने जिस वीरता का परिचय दिया, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है. ​अत्यधिक गोलीबारी के बीच संजीव ने अदम्य साहस दिखाते हुए अकेले ही चार दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया. जब वे इस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए, तब भी उनका हौसला नहीं टूटा और उन्होंने घायल होते हुए एक और पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया. अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ते हुए संजीव कुमार वीरगति को प्राप्त हो गए."