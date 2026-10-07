Delhi-NCR News Today Live Updates: दिल्ली में आज चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन

दिल्ली की अदालत ने MCOCA मामले में 'दिखावटी' रिपोर्ट पर पुलिस की कड़ी आलोचना की

दिल्ली की एक अदालत ने संगठित अपराध के एक मामले में पुलिस की उस रिपोर्ट की कड़ी निंदा की है जिसे अदालत ने "बिल्कुल सतही और दिखावटी" बताया है। इस मामले में दो आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने MCOCA लागू होने के बाद भी कई वर्षों तक हत्या सहित जघन्य अपराध करना जारी रखा, लेकिन उन्हें 2026 में ही गिरफ्तार किया गया।