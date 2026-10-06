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Delhi-NCR News Today Live Updates: विपक्ष के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के चलते जंतर-मंतर-चुनाव आयोग के पास बढ़ाई गई सुरक्षा

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 6, 2026 at 6:51 AM IST

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6:45 AM, 6 Oct 2026 (IST)

विपक्ष के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आस-पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

विपक्ष के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर और चुनाव आयोग के दफ़्तर के आस-पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इलाके में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं.

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