Delhi-NCR News Today Live Updates: विपक्ष के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के चलते जंतर-मंतर-चुनाव आयोग के पास बढ़ाई गई सुरक्षा
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विपक्ष के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आस-पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
विपक्ष के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर और चुनाव आयोग के दफ़्तर के आस-पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इलाके में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं.