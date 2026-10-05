Delhi-NCR News Today Live Updates: पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, लगभग 26 राउंड चली गोलियां, दो गिरफ्तार

पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दौरान दोनों तरफ़ से लगभग 26 राउंड गोलियां चली

दिल्ली: नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ़ टीम के साथ मुठभेड़ में उस्मानपुर इलाके में दो अपराधियों, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जसीम के पैरों में गोली लगी. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. स्पेशल स्टाफ़ टीम को जानकारी मिली थी कि दोनों आरोपी जंगल वाले रास्ते से उस्मानपुर में अपने घर पहुंचने वाले हैं. पुलिस ने बताया कि मौके पर पहुँचते ही दोनों आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाईं पुलिस के दो जवानों पर भी गोलियाँ चलीं, जो उनकी बुलेटप्रूफ़ जैकेट पर लगीं, लेकिन वे सुरक्षित बच गए. मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ़ से लगभग 26 राउंड गोलियाँ चलीं. आगे की जांच चल रही है.