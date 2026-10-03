ETV Bharat / state

Delhi-NCR News Today Live Updates: CJP का 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन का ऐलान, CEC के इस्तीफे की मांग

दिल्ली की ताज़ा खबरें
दिल्ली की ताज़ा खबरें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 3, 2026 at 9:39 AM IST

|

Updated : October 3, 2026 at 10:35 AM IST

Choose ETV Bharat

दिल्ली-एनसीआर की दिनभर की खबरों को जानने के लिए ईटीवी भारत दिल्ली के साथ जुड़ें. यहां आपको सूबे की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी. ये पेज ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अपडेट होता है. क्राइम से लेकर राजनीति तक की ताजा अपडेट्स को जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें.

LIVE FEED

10:34 AM, 3 Oct 2026 (IST)

10 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, CJP ने जंतर-मंतर पहुंचने का किया ऐलान

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज होने लगा है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने ऐलान किया है कि अगर ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो 10 अक्टूबर को देशभर से लोग दिल्ली पहुंचकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे. संगठन ने यह घोषणा शनिवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए प्रदर्शन के बाद की है. CJP का दावा है कि मुंबई में भारी पुलिस पाबंदियों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुटे और चुनावी मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही की मांग की.

10:28 AM, 3 Oct 2026 (IST)

12वीं मंजिल से बालकनी का किनारा गिरने से 3 कारें क्षतिग्रस्त

गाजियाबाद: वैशाली के देविका अपार्टमेंट्स में 12वीं मंजिल से बालकनी का किनारा गिरने से 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं; किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

9:38 AM, 3 Oct 2026 (IST)

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए आतिशी समेत सभी AAP नेता नेता रिहा

दिल्ली के जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के बाद फतेहपुर बेरी थाने में काफी देर तक गहमागहमी का माहौल देखने को मिला, प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था, हिरासत में लिए गए नेताओं में AAP नेता आतिशी समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल थे, सभी को बाद में फतेहपुर बेरी थाने लाया गया. फिलहाल हिरासत में लिए गए सभी AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई हो चुकी है और फतेहपुर बेरी थाने के बाहर का माहौल शांत है.

9:34 AM, 3 Oct 2026 (IST)

आज भी जंतर-मंतर की ओर जाने वाली सड़कें बंद

नई दिल्ली के जंतर-मंतर रोड पर सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें. चुनाव आयोग विवाद को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है प्रदर्शन स्थल के चारों ओर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, साथ ही दंगा-रोधी वाहन और अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. जंतर-मंतर की ओर जाने वाली सड़कें भी बंद कर दी गई हैं.

Last Updated : October 3, 2026 at 10:35 AM IST

TAGGED:

LIVE NEWS UPDATES
DELHI BREAKING NEWS
DELHI LATEST NEWS
3 OCT 2026 NEWS TODAY
DELHI TODAY HEADLINES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.