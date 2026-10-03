Delhi-NCR News Today Live Updates: CJP का 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन का ऐलान, CEC के इस्तीफे की मांग

10 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, CJP ने जंतर-मंतर पहुंचने का किया ऐलान

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज होने लगा है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने ऐलान किया है कि अगर ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो 10 अक्टूबर को देशभर से लोग दिल्ली पहुंचकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे. संगठन ने यह घोषणा शनिवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए प्रदर्शन के बाद की है. CJP का दावा है कि मुंबई में भारी पुलिस पाबंदियों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुटे और चुनावी मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही की मांग की.