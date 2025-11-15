राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और खनिज संपदा से भरपूर एक खूबसूरत राज्य है. यहां की सभ्यता और परंपराएं इस भूमि को और भी विशेष बनाती हैं. झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं.
25th Jharkhand Foundation Day: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं
आज झारखंड अलग राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं. 15 नवंबर, 2000 को झारखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था. तब से, झारखंड अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है. 15 नवंबर, 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिहार से अलग राज्य के रूप में गठित झारखंड ने अपने अस्तित्व के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस दौरान राज्य ने कई राजनीतिक उथल-पुथल देखी हैं. हर साल झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किए जाते हैं। इस वर्ष भी मोरहाबादी मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया.मोरहाबादी मैदान में आज झारखंड की कला, संस्कृति, इतिहास और विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक भव्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी, मुख्य समारोह भी यहीं आयोजित किया जाएगा. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि होंगे. दोपहर 1 बजे तक दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, जिसके बाद औपचारिक कार्यक्रम शुरू होंगे. मोरहाबादी मैदान को झारखंड थीम पर सजाया गया है, जहां एक मंच पर राज्य की उपलब्धियों और विकास योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा.
राहुल गांधी ने झारखंड स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं
संसद परिसर में राष्ट्रपति ने भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि
दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और बांसुरी स्वराज और अन्य ने आज स्वतंत्रता सेनानी को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। संसद परिसर में प्रेरणा स्थल से है।
पीएम मोदी ने दी झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि, जनजातीय संस्कृति से समृद्ध गौरवशाली प्रदेश झारखंड के सभी निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा जी की इस धरती का इतिहास साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की गाथाओं से भरा हुआ है। आज इस विशेष अवसर पर मैं राज्य के अपने सभी परिवारजनों के साथ ही यहां की प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी को झारखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती के प्रतिभाशाली और कर्मठ लोगों ने राज्य का और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध यह राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। यहाँ के जनजातीय समुदाय की समृद्ध लोक-कलाओं की देश-विदेश में प्रतिष्ठा है। यहाँ के शूरवीरों ने भारत माता की सेवा के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मेरी मंगलकामना है कि झारखंड प्रगति-पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे तथा राज्य के सभी निवासियों का भविष्य उज्ज्वल हो।
राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं
राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखण्ड स्थापना दिवस पर सभी राज्यवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि झारखण्ड आज अपने स्थापना के 25 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर रहा है, यह विभिन्न क्षेत्रों में हमारी प्रेरणादायक प्रगति का प्रतीक है. मैं आप सभी की सुख-समृद्धि और राज्य की निरंतर उन्नति की कामना करता हूं.
सीएम हेमंत ने भगवान बिरसा को किया नमन
सीएम हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया. साथ ही झारखंड के 25 साल होने पर उन्होंने राज्यवासियों को बधाई दी. उन्होंने लिखा कि समस्त झारखण्ड वासी अपने वीर सपूत उलगुलान के महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनकी 150वीं जयंती पर नमन करते हैं… धरती आबा के आदर्शों पर चलकर ही वीर शहीदों ने अलग झारखण्ड राज्य की परिकल्पना को साकार किया, जिसका प्रतिफल है आज 25 वर्ष का युवा झारखण्ड धरती आबा को जोहार कर रहा है
