25th Jharkhand Foundation Day: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी को झारखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती के प्रतिभाशाली और कर्मठ लोगों ने राज्य का और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध यह राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। यहाँ के जनजातीय समुदाय की समृद्ध लोक-कलाओं की देश-विदेश में प्रतिष्ठा है। यहाँ के शूरवीरों ने भारत माता की सेवा के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मेरी मंगलकामना है कि झारखंड प्रगति-पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे तथा राज्य के सभी निवासियों का भविष्य उज्ज्वल हो।