Delhi-NCR News Today Live Updates: जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने नहीं दी इजाजत

दो स्वर्ण और एक रजत सहित तीन पदक जीतकर लौटीं भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा का दिल्ली में भव्य हुआ स्वागत

एशियाई खेलों से दो स्वर्ण और एक रजत सहित तीन पदक जीतकर लौटीं भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा का दिल्ली में भव्य स्वागत हुआ. उन्होंने कहा कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने से बढ़कर उनके लिए कोई और गौरवपूर्ण क्षण नहीं हो सकत. उन्होंने कहा, "मैं बेहद उत्साहित हूं कि मैंने अपने देश, अपने परिवार और भारतीय सेना के लिए स्वर्ण पदक जीता है. देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना इससे अधिक गौरवपूर्ण क्षण नहीं हो सकता. हम इसके लिए पूरे साल प्रशिक्षण लेते हैं."