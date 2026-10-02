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Delhi-NCR News Today Live Updates: जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने नहीं दी इजाजत

दिल्ली की ताज़ा खबरें
दिल्ली की ताज़ा खबरें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 2, 2026 at 6:48 AM IST

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Updated : October 2, 2026 at 6:56 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर की दिनभर की खबरों को जानने के लिए ईटीवी भारत दिल्ली के साथ जुड़ें. यहां आपको सूबे की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी. ये पेज ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अपडेट होता है. क्राइम से लेकर राजनीति तक की ताजा अपडेट्स को जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें.

LIVE FEED

6:55 AM, 2 Oct 2026 (IST)

कर्तव्य पथ इलाके से सुबह के दृश्य में हल्की धुंध दिखाई दी

नई दिल्ली के इंडिया गेट-कर्तव्य पथ इलाके से सुबह के दृश्य में हल्की धुंध दिखाई दी. वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगभग 160 था, जो "अस्वास्थ्यकर" वायु गुणवत्ता का संकेत देता है.

6:53 AM, 2 Oct 2026 (IST)

दो स्वर्ण और एक रजत सहित तीन पदक जीतकर लौटीं भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा का दिल्ली में भव्य हुआ स्वागत

एशियाई खेलों से दो स्वर्ण और एक रजत सहित तीन पदक जीतकर लौटीं भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा का दिल्ली में भव्य स्वागत हुआ. उन्होंने कहा कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने से बढ़कर उनके लिए कोई और गौरवपूर्ण क्षण नहीं हो सकत. उन्होंने कहा, "मैं बेहद उत्साहित हूं कि मैंने अपने देश, अपने परिवार और भारतीय सेना के लिए स्वर्ण पदक जीता है. देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना इससे अधिक गौरवपूर्ण क्षण नहीं हो सकता. हम इसके लिए पूरे साल प्रशिक्षण लेते हैं."

6:46 AM, 2 Oct 2026 (IST)

जंतर-मंतर पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

जंतर-मंतर पर आज ज्ञानेश कुमार के खिलाफ AAP का प्रदर्शन. दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से गुरुवार को इनकार कर दिया और नई दिल्ली तथा उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी. जंतर-मंतर पर भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को तैनात किया गया है.

Last Updated : October 2, 2026 at 6:56 AM IST

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