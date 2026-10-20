Delhi-NCR Live Update: दशहरे पर चप्पे-चप्पे पर पहरा! दिल्ली-एनसीआर में भीड़ से लेकर ट्रैफिक तक के लिए खास प्लान
Published : October 20, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : October 20, 2026 at 7:21 AM IST
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ट्रैफ़िक के विशेष इंतज़ाम
सेंट्रल रेंज के DCP (ट्रैफ़िक) के. रमेश ने कहा कि हमने सेंट्रल रेंज में रामलीला के लिए ट्रैफ़िक के विशेष इंतज़ाम किए हैं. रामलीला पिछले 10 दिनों से चल रही है, और तब से ये इंतज़ाम लागू हैं. यहां भारी भीड़ होने की उम्मीद है, और इसके अलावा VIP मूवमेंट भी होगा. हमारा स्टाफ़ हनुमान मंदिर और दिल्ली गेट जैसे आस-पास के जंक्शनों पर पूरी तरह तैनात है. वे यहां आस-पास भी मौजूद रहेंगे, ताकि लोगों को वहाँ पहुंचने में कोई परेशानी न हो. हमारा स्टाफ़ ट्रैफ़िक को संभालने और लोगों को रास्ता बताने के लिए भी वहां मौजूद रहेगा.
दिल्ली में दशहरा पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम
दशहरा के लिए सुरक्षा इंतजाम पर संयुक्त पुलिस आयुक्त, पश्चिमी रेंज, सुमन गोयल ने बताया कि अभी रामलीला का बंदोबस्त चल रहा है. आज दशहरा है. दशहरे में भी काफी संख्या में भीड़ आने की उम्मीद है. पूरे वेस्टर्न रेंज में बहुत स्थानों पर कार्यक्रम चल रहा है. उसी हिसाब से भीड़ को देखते हुए पर्याप्त तैनाती की गई है..आज काफी VIP मूवमेंट भी रहेगा, तो उस हिसाब से विशेष तौर पर इंतजाम रखा गया है.
दिल्ली के बवाना में फायरिंग
दिल्ली के बवाना थाना क्षेत्र के पूठ खुर्द इलाके में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें कुछ उपद्रवियों ने कई राउंड गोलियां चलाईं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.