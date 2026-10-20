Delhi-NCR Live Update: दशहरे पर चप्पे-चप्पे पर पहरा! दिल्ली-एनसीआर में भीड़ से लेकर ट्रैफिक तक के लिए खास प्लान

ट्रैफ़िक के विशेष इंतज़ाम

सेंट्रल रेंज के DCP (ट्रैफ़िक) के. रमेश ने कहा कि हमने सेंट्रल रेंज में रामलीला के लिए ट्रैफ़िक के विशेष इंतज़ाम किए हैं. रामलीला पिछले 10 दिनों से चल रही है, और तब से ये इंतज़ाम लागू हैं. यहां भारी भीड़ होने की उम्मीद है, और इसके अलावा VIP मूवमेंट भी होगा. हमारा स्टाफ़ हनुमान मंदिर और दिल्ली गेट जैसे आस-पास के जंक्शनों पर पूरी तरह तैनात है. वे यहां आस-पास भी मौजूद रहेंगे, ताकि लोगों को वहाँ पहुंचने में कोई परेशानी न हो. हमारा स्टाफ़ ट्रैफ़िक को संभालने और लोगों को रास्ता बताने के लिए भी वहां मौजूद रहेगा.