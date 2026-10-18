Delhi-NCR Live Update: सौरव दास-आशुतोष रांका को मिलेगी जमानत? कल सुनवाई में देरी के चलते जेल से नहीं आ सके थे बाहर
Published : October 18, 2026 at 7:08 AM IST|
Updated : October 18, 2026 at 7:21 AM IST
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केन्या के चार्ल्स मटाटा ने दिल्ली हाफ मैराथन के पुरुष एलीट वर्ग में जीत हासिल की.
केन्या के चार्ल्स मटाटा ने दिल्ली हाफ मैराथन के पुरुष एलीट वर्ग में कोर्स रिकॉर्ड तोड़ते हुए जीत हासिल की.
केन्या के चार्ल्स मटाटा ने दिल्ली हाफ मैराथन के पुरुष एलीट वर्ग में कोर्स रिकॉर्ड तोड़ते हुए जीत दर्ज की, जबकि इथियोपिया की वुडिनेश अलेमू ने रविवार को महिला वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया.
आज दिल्ली के इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन
दिल्ली में रविवार यानि आज 'दिल्ली हाफ मैराथन' के चलते सुबह 4.45 बजे से 11 बजे तक कई इलाकों में ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे. करीब 40,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. 21 किलोमीटर की रेस के रूट पर कई प्रमुख जंक्शनों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा.
ये रास्ते रहेंगे प्रभावित
21 किलोमीटर की हाफ मैराथन का रूट भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, सफदरजंग मकबरे के पास श्री अरबिंदो मार्ग, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, सी-हेक्सागन, कर्तव्य पथ और रफी अहमद किदवई मार्ग समेत कई हिस्सों से होकर गुजरेगा. रूट सेवा तीर्थ सर्किल, मौलाना आजाद रोड और मान सिंह रोड जंक्शन से होकर भी गुजरेगा. इसके बाद रफी अहमद किदवई मार्ग, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट हेक्सागन, सी-हेक्सागन, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मथुरा रोड और लोधी रोड से होते हुए स्टेडियम वापस पहुंचेगा.
क्या सौरव दास-आशुतोष रांका को मिलेगी जमानत?
CJP नेता सौरव दास और रांका की रिहाई पर आज को फैसला आ सकता है. दोनों को न्यायिक हिरासत से बाहर निकालने के लिए पार्टी की कानूनी टीम ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी दाखिल की है. फिलहाल पुलिस इनका सत्यापन कर रही है. रविवार दोपहर तक रिहाई की अर्जी पर फैसला आने की उम्मीद है.
बता दें कि सीजेपी से जुड़े सौरव दास और आशुतोष रांका कल जेल से बाहर नहीं आ सके. बताया गया कि कल दोपहर 2 बजे होने वाली सुनवाई के लिए जांच अधिकारी (IO) शाम 6 बजे पहुंचे. सुनवाई में देरी के कारण दोनों की रिहाई नहीं हो सकी.
बता दें कि सौरव दास और रांका को 14 अक्टूबर 2026 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया. अब उनकी रिहाई के लिए कानूनी टीम ने जरूरी प्रक्रिया शुरू की गई है.