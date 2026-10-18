Delhi-NCR Live Update: सौरव दास-आशुतोष रांका को मिलेगी जमानत? कल सुनवाई में देरी के चलते जेल से नहीं आ सके थे बाहर

क्या सौरव दास-आशुतोष रांका को मिलेगी जमानत?

CJP नेता सौरव दास और रांका की रिहाई पर आज को फैसला आ सकता है. दोनों को न्यायिक हिरासत से बाहर निकालने के लिए पार्टी की कानूनी टीम ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी दाखिल की है. फिलहाल पुलिस इनका सत्यापन कर रही है. रविवार दोपहर तक रिहाई की अर्जी पर फैसला आने की उम्मीद है.

बता दें कि सीजेपी से जुड़े सौरव दास और आशुतोष रांका कल जेल से बाहर नहीं आ सके. बताया गया कि कल दोपहर 2 बजे होने वाली सुनवाई के लिए जांच अधिकारी (IO) शाम 6 बजे पहुंचे. सुनवाई में देरी के कारण दोनों की रिहाई नहीं हो सकी.

बता दें कि सौरव दास और रांका को 14 अक्टूबर 2026 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया. अब उनकी रिहाई के लिए कानूनी टीम ने जरूरी प्रक्रिया शुरू की गई है.