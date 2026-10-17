Delhi-NCR Live Update: नेहा बोरा आधी रात हिरासत से छूटीं, अभिजीत दीपके को आज अदालत में किया जाएगा पेश
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जामिया में छात्रसंघ बहाली की मांग तेज, हंगर स्ट्राइक कर रहे छात्रों से मारपीट का AISA ने लगाया आरोप
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच तनाव बढ़ गया है. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने आरोप लगाया है कि हंगर स्ट्राइक पर बैठे छात्रों के साथ विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्डों ने दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की और उन्हें जबरन वहां से हटाकर पुलिस के हवाले कर दिया. संगठन के मुताबिक, छात्र पिछले पांच दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. AISA ने छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग उठाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के कारण छात्रों को अपनी समस्याएं उठाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है.
नेहा बोरा रिहा, अभिजीत दिपके आज एसईएम अदालत में किया जाएगा पेश
दिल्ली पुलिस ने बताया कि एआईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा और कार्यकर्ता अभिजीत दिपके को 16 अक्टूबर की शाम को निवारक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया था। नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत औपचारिक कार्यवाही के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि अभिजीत दिपके के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, जिन्हें एसईएम अदालत में पेश किया जाएगा.
बता दें कि शुक्रवारे शाम को भारी पुलिस तैनाती के बीच, CJP के सैकड़ों समर्थकों और छात्र संगठनों के सदस्यों ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर मध्य दिल्ली के कनॉट प्लेस और मंडी हाउस में कई जगह विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में घूमे, बीच-बीच में 'जय हिंद' के नारे लगाए, और फिर अलग-अलग जगहों पर तितर-बितर होकर दोबारा इकट्ठा हुए. कुछ लोगों ने राष्ट्रगान भी गाया. इस दौरान अभिजीत दिपके जब सेंट्रल पार्क पर तिरंगा मार्च में शामिल होने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.
वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के छात्रों और सदस्यों ने मंडी हाउस में विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत में ले लिया. वहीं कनॉट प्लेस से भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये तो सरासर तानाशाही है. क्या तिरंगा लहराना जुर्म है? अभिजीत की गिरफ्तारी दिखाती है कि मोदी जी इनसे कितने डरते हैं. हम अपने देश में तिरंगा नहीं लहरायेंगे तो क्या पाकिस्तान में लहरायेंगे? जिन्हें भारतीय तिरंगे से परेशानी है, वो पाकिस्तान चले जायें.