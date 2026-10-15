Delhi-NCR Live Update: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर लगेगी रोक, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

सीजेपी के प्रदर्शन की रोक की मांग पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका को मेंशन कर कनाट प्लेस में 16 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रोकने की मांग की गई. वरिष्ठ वकील सचिन पुरी ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि इस प्रदर्शन को रोकना होगा. तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई है. उसके बाद हम सुनवाई करेंगे. मेंशनिंग के दौरान सचिन पुरी ने कहा कि कनाट प्लेस विरोध का निर्धारित स्थल नहीं है. इस बार प्रदर्शन कनाट प्लेस के दिल में आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि त्यौहार का सीजन शुरु हो गया है. ऐसा लगता है कि व्यापारी ही टारगेट किए जा रहे हैं. बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 16 अगस्त को कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन करने की घोषणा की है.