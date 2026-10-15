Delhi-NCR Live Update: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर लगेगी रोक, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
Published : October 15, 2026 at 11:54 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 12:20 PM IST
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सीजेपी के प्रदर्शन की रोक की मांग पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका को मेंशन कर कनाट प्लेस में 16 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रोकने की मांग की गई. वरिष्ठ वकील सचिन पुरी ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि इस प्रदर्शन को रोकना होगा. तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई है. उसके बाद हम सुनवाई करेंगे. मेंशनिंग के दौरान सचिन पुरी ने कहा कि कनाट प्लेस विरोध का निर्धारित स्थल नहीं है. इस बार प्रदर्शन कनाट प्लेस के दिल में आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि त्यौहार का सीजन शुरु हो गया है. ऐसा लगता है कि व्यापारी ही टारगेट किए जा रहे हैं. बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 16 अगस्त को कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन करने की घोषणा की है.
दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी
देश की राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह को दिल्ली के विभिन्न स्कूलों को धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड (BDS), डॉग स्क्वाड और दमकल विभाग की टीमें संबंधित स्कूलों में पहुंच गई हैं. सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही स्कूलों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया, कि तलाशी अभियान जारी है. हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है.