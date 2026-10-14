Delhi-NCR News: CJP के तीन सदस्य सुबह मजिस्ट्रेट के सामने होंगे पेश, तिहाड़ जेल भेजे जाने की आशंका
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उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में मंगलवार देर रात गोलीबारी की घटना, 34 साल का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल
13 अक्टूबर को रात करीब 9:13 बजे सोनिया विहार पुलिस स्टेशन को फायरिंग की घटना की सूचना मिली. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि 34 साल के मनीष यादव को मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, हमलावरों ने हेलमेट पहन रखे थे. घटना के बाद हमलावर मौके से भाग गए. घायल को उसके परिवार वाले सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर (AIIMS), सिविल लाइंस ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है. फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल की जांच की और सबूत इकट्ठा किए. सोनिया विहार पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है. कई टीमें तैनात की गई हैं. संदिग्ध लोगों के बारे में अहम सुराग मिले हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा: नॉर्थ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट DCP राहुल अलवाल
CJP के तीन सदस्य मजिस्ट्रेट के सामने होंगे पेश
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य सौरव दास, आशुतोष रंका, अजिंक्य शिंदे और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि उन्होंने जंतर-मंतर पर अनधिकृत तरीके से प्रवेश किया. CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने बुधवार सुबह एक्स पर बताया कि तीनों को मंदिर मार्ग थाने में सब-डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि हिरासत से जुड़े 24 घंटे की समयसीमा जल्द पूरी होने वाली है.
CJP की पोस्ट के मुताबिक, तीनों को सुबह करीब तीन बजे निजी वैन से संसद मार्ग थाने लाया गया. उन पर अतिक्रमण, बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसे आरोप भी बताए गए हैं. उन्हें सुबह एससीएम कोर्ट में पेश किए जाने और न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजे जाने की आशंका जताई गई है. संगठन ने यह भी दावा किया कि देर रात तक तीनों को अपने वकीलों से मिलने नहीं दिया गया.