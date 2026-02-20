बिहार विधानसभा बजट सत्र में आज गृह विभाग के बजट पर चर्चा, सम्राट चौधरी देंगे जवाब

विभागों के अनुदान मांग को लेकर प्रस्ताव

भोजन अवकाश के बाद दूसरे हाफ में विभागीय बजट पर चर्चा होगी. आज जिन विभागों के अनुदान मांग को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें गृह विभाग, कृषि विभाग, पीएचईडी, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विभाग विकास विभाग और आईटी विभाग शामिल है. इसमें से गृह विभाग के बजट पर चर्चा होगी और उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी जवाब देंगे. कानून व्यवस्था पर विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर आरोप लगाए जाते रहे हैं ऐसे में आज इस मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा होने के भी आसार हैं.