Delhi-NCR News Today: दिल्ली प्रोटेस्ट के चलते आज भी कई रास्ते बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
Published : October 13, 2026 at 7:06 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 8:23 AM IST
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जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा तैनात लगाए गए बैरिकेड्स
जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा तैनात की गई है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिसके चलते क्षेत्र के अंदर वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है.
दिल्ली प्रोटेस्ट के चलते आज भी ये रास्ते बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के विरोध में प्रदर्शन जारी हैं.इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली के 22 रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका जताई गई.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि पंचकुइयां के गोल चक्कर के आसपास ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. यहां जाम या रूट डायवर्जन मिल सकता है. साथ ही मंडी हाउस के गोल चक्कर के आसपास आने-जाने में परेशानी हो सकती है.
क्लब के बाउंसरों द्वारा बीयर गिराए जाने पर पिटाई के बाद ड्राइवर की मौत
पुलिस सूत्रों के अनुसार, शहर के एक नाइट क्लब में एक महिला पर बीयर गिराए जाने को लेकर हुए विवाद में बाउंसरों की पिटाई से 29 वर्षीय ड्राइवर की मौत हो गई. यह घटना शनिवार देर रात सराय रोहिल्ला पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक नाइट क्लब में घटी.
दिल्ली में तीन दिवसीय ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का शुभारंभ
भारत ने 'समुद्र मंथन' का प्रदर्शन किया तीन दिवसीय ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को यहां राष्ट्रीय नाट्यशाला (एनएसडी) में हुआ, जिसमें नौ ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के नाट्य कलाकार, विद्वान, छात्र और सांस्कृतिक प्रतिनिधि एक साथ आए.