Delhi-NCR News Today: दिल्ली प्रोटेस्ट के चलते आज भी कई रास्ते बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

दिल्ली प्रोटेस्ट के चलते आज भी ये रास्ते बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के विरोध में प्रदर्शन जारी हैं.इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली के 22 रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका जताई गई.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि पंचकुइयां के गोल चक्कर के आसपास ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. यहां जाम या रूट डायवर्जन मिल सकता है. साथ ही मंडी हाउस के गोल चक्कर के आसपास आने-जाने में परेशानी हो सकती है.