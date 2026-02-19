बिहार विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन आज, शिक्षा विभाग के बजट पर होगी चर्चा
पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन है. आज शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा होगी. नीतीश सरकार की ओर से 2026-27 में सबसे अधिक बजटीय एलोकेशन एक बार फिर से शिक्षा विभाग का सबसे अधिक है चर्चा के बाद शिक्षा विभाग का बजट सदन से पास होगा. विपक्ष की ओर से आज भी गई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है.
विपक्ष की ओर से घेरने की कोशिश
विपक्षी सदस्यों की ओर से आज भी सरकार को घेरने की कोशिश होगी. शिक्षा की बदहाली, बेरोजगारी, पलायन, यूजीसी, आरक्षण और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार विपक्ष धरना प्रदर्शन करता रहा है. वहीं बिहार में शराबबंदी कानून समीक्षा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तरफ से मांग हो रही है. ऐसे में आज भी यह मुद्दा छाया रहेगा. सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं. सत्ता पक्ष की ओर से चर्चा में लगातार विपक्ष पर इसको लेकर निशाना भी साधा जा रहा है. वहीं आज भी इस पर नजर रहेगी की तेजस्वी यादव कार्यवाही में भाग लेते हैं या नहीं.
दूसरे विभाग के बजट पर चर्चा
सेकंड हाफ में वित्तीय कार्य लिया जाएगा, जिसमें शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा होगी. ऐसे में आज शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, अल्प संख्यक कल्याण विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और लघु जल संसाधन विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के लिये सदन पटल पर रख जाएगा. हालांकि चर्चा शिक्षा विभाग के बजट पर ही होगी और फिर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जवाब देंगे.
11 बजे से कार्यवाही
विधानसभा की कार्यवाही की 11 बजे से शुरू होगी. सबसे पहले प्रश्न काल में कई विभागों के प्रश्नों का उत्तर होगा जिसमें कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, डेयरी मत्स्य एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पीएचईडी, नगर विकास एवं आवास विभाग और सहकारिता विभाग शामिल है. सदस्यों के प्रश्नों का संबंधित विभाग के मंत्री या प्रभारी मंत्री जवाब देंगे. ध्यान कर्षण में भी कई विभागों के प्रश्न सदस्य पूछेंगे जिसका उत्तर विस्तृत रूप से सरकार की तरफ से दिया जाएगा.