बिहार विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन आज, शिक्षा विभाग के बजट पर होगी चर्चा

विपक्ष की ओर से घेरने की कोशिश

विपक्षी सदस्यों की ओर से आज भी सरकार को घेरने की कोशिश होगी. शिक्षा की बदहाली, बेरोजगारी, पलायन, यूजीसी, आरक्षण और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार विपक्ष धरना प्रदर्शन करता रहा है. वहीं बिहार में शराबबंदी कानून समीक्षा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तरफ से मांग हो रही है. ऐसे में आज भी यह मुद्दा छाया रहेगा. सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं. सत्ता पक्ष की ओर से चर्चा में लगातार विपक्ष पर इसको लेकर निशाना भी साधा जा रहा है. वहीं आज भी इस पर नजर रहेगी की तेजस्वी यादव कार्यवाही में भाग लेते हैं या नहीं.