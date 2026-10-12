Delhi-NCR News Today: INDIA गठबंधन का 'सुप्रीम' मार्च आज, दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशन बंद, बढ़ाई गई सुरक्षा

दिल्ली में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश, तापमान में आई गिरावट

सोमवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश और गरज के साथ आंधी आई, जिससे मौसम में बदलाव आया. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने भविष्यवाणी की है कि "अगले 2-3 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है."

आईएमडी ने अगले छह दिनों तक दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बारिश न होने का पूर्वानुमान लगाया है. बारिश के कारण पूरे क्षेत्र में ठंडक आ गई, आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बारिश से मौसम में बदलाव आया. हालांकि, आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

भारी बारिश के कारण मध्य नई दिल्ली के करोल बाग के पास झंडेवालन मंदिर क्षेत्र में जलभराव भी हो गया. रविवार शाम को जारी आईएमडी के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार, 13 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. 14 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.