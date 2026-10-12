Delhi-NCR News Today: INDIA गठबंधन का 'सुप्रीम' मार्च आज, दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशन बंद, बढ़ाई गई सुरक्षा
Published : October 12, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 7:29 AM IST
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कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई
वोट चोकी के मुद्दे पर आज देश के तमाम विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट मार्च का ऐलान किया है. इस ऐलान के चलते दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई. संसद मार्च, सुप्रीम कोर्ट सहित जंतर-मंतर इलाके में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्या इंतेजाम किए है. बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी में प्रदर्शनों का एपिक सेंटर बनी हुई है. रोज कोई न कोई दल या राजनीति पार्टी वोट चोरी के खिलाफ हल्ला-बोल रही है.
INDIA गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट मार्च आज, दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद
कांग्रेस द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च के आह्वान के मद्देनजर सुरक्षा चिंताओं के चलते सोमवार को राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय और पटेल चौक सहित छह दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक प्रवेश और निकास बंद रहेगा. हालांकि, प्रभावित स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने यह जानकारी दी.
राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जिसके चलते ये प्रतिबंध लगाए गए हैं. दिल्ली यातायात पुलिस ने भी कई स्थानों पर यातायात बाधित होने और मार्ग परिवर्तन की आशंका जताते हुए एक एडवाइजरी जारी की है.
जिन छह स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा, वे हैं पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड.
दिल्ली में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश, तापमान में आई गिरावट
सोमवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश और गरज के साथ आंधी आई, जिससे मौसम में बदलाव आया. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने भविष्यवाणी की है कि "अगले 2-3 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है."
आईएमडी ने अगले छह दिनों तक दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बारिश न होने का पूर्वानुमान लगाया है. बारिश के कारण पूरे क्षेत्र में ठंडक आ गई, आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बारिश से मौसम में बदलाव आया. हालांकि, आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.
भारी बारिश के कारण मध्य नई दिल्ली के करोल बाग के पास झंडेवालन मंदिर क्षेत्र में जलभराव भी हो गया. रविवार शाम को जारी आईएमडी के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार, 13 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. 14 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.