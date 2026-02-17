बिहार विधानसभा बजट सत्र का 11वां दिन, आज ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर चर्चा

रामविलास को बेचारा कहने का मामला तूल पकड़ा

विधानसभा में राजद सदस्यों की ओर से रामविलास को बेचारा कहने का मामला सोमवार को खूब तूल पकड़ा था. लोजपा रामविलास के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की और राजद सदस्यों से माफी मांगने की मांग की. हालांकि राजद के सदस्यों ने भी उसके विरोध में नारेबाजी की. एक समय सदन के अंदर दोनों आमने-सामने दिख रहे थे. ऐसे में यह मुद्दा आज भी उठ सकता है. लोजपा माफी मांगने की मांग पर प्रदर्शन कर सकता है. वहीं कानून व्यवस्था, यूजीसी जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष की ओर से हंगामा होने के आसार हैं. सबकी नजर इस पर भी रहेगी कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले कई दिनों से तेजस्वी सदन में नहीं आ रहे हैं.