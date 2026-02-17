ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा बजट सत्र का 11वां दिन, आज ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर चर्चा

BIHAR BUDGET SESSION 2026
बिहार विधानसभा बजट सत्र 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 17, 2026 at 11:30 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर चर्चा होगी और फिर सरकार के तरफ से मंत्री श्रवण कुमार जवाब देंगे. शिक्षा सहित एक दर्जन विभागों के प्रश्नों का उत्तर भी होगा. विपक्ष की ओर से आज भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है. रामविलास को बेचारा कहने का मामला आज भी तूल पकड़ सकता है.

LIVE FEED

11:27 AM, 17 Feb 2026 (IST)

रामविलास को बेचारा कहने का मामला तूल पकड़ा

विधानसभा में राजद सदस्यों की ओर से रामविलास को बेचारा कहने का मामला सोमवार को खूब तूल पकड़ा था. लोजपा रामविलास के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की और राजद सदस्यों से माफी मांगने की मांग की. हालांकि राजद के सदस्यों ने भी उसके विरोध में नारेबाजी की. एक समय सदन के अंदर दोनों आमने-सामने दिख रहे थे. ऐसे में यह मुद्दा आज भी उठ सकता है. लोजपा माफी मांगने की मांग पर प्रदर्शन कर सकता है. वहीं कानून व्यवस्था, यूजीसी जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष की ओर से हंगामा होने के आसार हैं. सबकी नजर इस पर भी रहेगी कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले कई दिनों से तेजस्वी सदन में नहीं आ रहे हैं.

11:25 AM, 17 Feb 2026 (IST)

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर घेरने की तैयारी

विपक्षी सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10000 रुपये बांटे जाने के बाद 200000 रुपये देने को लेकर जो सरकार ने वादा किया है उस पर घेरने की कोशिश भी होगी. ऐसे बिहार सरकार की ओर से अब तक 1 करोड़ 81 लाख से अधिक महिलाओं को दस-दस हजार की राशि दी जा चुकी है. रोजगार करने वाली महिलाओं को 200000 रुपये तक की राशि देने के लिए कैबिनेट से स्वीकृति ली जा चुकी है.

11:24 AM, 17 Feb 2026 (IST)

दूसरे हाफ में वित्तीय कार्य

दूसरे हाफ में वित्तीय कार्य होगा जिसमें ग्रामीण विकास विभाग, मद्य निषेध एवं उत्पाद एवं निबंधन विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, ऊर्जा विभाग के बजट कुछ चर्चा के लिए सदन में लाया जाएगा. इसमें से ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर चर्चा और फिर मंत्री श्रवण कुमार सरकार के तरफ से जवाब देंगे.

11:22 AM, 17 Feb 2026 (IST)

11 बजे से शुरू हुई कार्यवाही

विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू हो गई है. प्रश्न काल में एक दर्जन से अधिक विभागों के प्रश्नों का उत्तर होगा जिसमें शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग और अन्य विभाग से संबंधित सदस्य प्रश्न पूछेंगे और विभागीय मंत्री उसका जवाब देंगे.

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT BUDGET
बिहार विधानसभा
बिहार ग्रामीण विकास विभाग
BIHAR ASSEMBLY BUDGET SESSION
BIHAR BUDGET SESSION 2026

