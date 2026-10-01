1 October 2026 Delhi News Today Live Updates: DTC बसों में महिलाओं को आज से 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' के बिना नहीं मिलेगी मुफ्त यात्रा

आज से बंद हो सकती है आपकी रसोई गैस सब्सिडी

अगर आपके पास घरेलू एलपीजी (LPG) गैस कनेक्शन है और आपने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो 1 अक्टूबर यानि आज से आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक, 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है. जिन उपभोक्ताओं का वेरिफिकेशन अधूरा है, उन्हें बाजार मूल्य पर ही एलपीजी गैस खरीदनी होगी.