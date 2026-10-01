1 October 2026 Delhi News Today Live Updates: DTC बसों में महिलाओं को आज से 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' के बिना नहीं मिलेगी मुफ्त यात्रा
भारत ने बुधवार को दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. वेस्टइंडीज ने शायद उम्मीद की होगी कि 406 रन का लक्ष्य भारतीय बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. भारत ने 406 रनों के लक्ष्य को 43.3 ओवर में दो विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. जो वनडे के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल चेस है. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 2006 में जोहानिसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रन के लक्ष्य का पीछा करके इतिहास रचा था.
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आज से बंद हो सकती है आपकी रसोई गैस सब्सिडी
अगर आपके पास घरेलू एलपीजी (LPG) गैस कनेक्शन है और आपने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो 1 अक्टूबर यानि आज से आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक, 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है. जिन उपभोक्ताओं का वेरिफिकेशन अधूरा है, उन्हें बाजार मूल्य पर ही एलपीजी गैस खरीदनी होगी.
DTC बसों में महिलाओं को आज से 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' के बिना नहीं मिलेगी मुफ्त यात्रा
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर (ऑरेंज व इलेक्ट्रिक) बसों में रोजाना सफर करने वाली लाखों महिलाओं के लिए 1 अक्टूबर यानि आज से सफर के नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं. बसों में वर्षों से चली आ रही पारंपरिक कागजी 'पिंक टिकट' प्रणाली की 30 सितंबर को अंतिम मियाद रही. आज से दिल्ली सरकार की बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा का लाभ केवल 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' के जरिए ही दिया जाएगा.
नारायणा में साइबर ठगी के रैकेट का भंडाफोड़
दिल्ली में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. वेस्ट जिला पुलिस की AATS टीम ने नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे कथित फर्जी Apple और iOS टेक-सपोर्ट कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कॉल सेंटर के मालिक और उसके पार्टनर समेत कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ये लोग अमेरिका के नागरिकों को फर्जी टेक-सपोर्ट कॉल कर डराते थे और फिर गिफ्ट कार्ड के जरिए ठगी करते थे.