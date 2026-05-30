ETV Bharat / state

डुमना एयरपोर्ट के पास खुदाई के दौरान मिला आर्मी का जिंदा बम, इलाके में दहशत

डुमना एयरपोर्ट के पास मिला जिंदा बम ( ETV Bharat )

जबलपुर: डुमना विमानतल से लगे गदेरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक घर के निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान सेना का एक पुराना जिंदा बम बरामद हुआ. इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया. इस बात की जानकारी होते पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सेना को सूचना दी. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. खमरिया थाने के गदेरी गांव में भवन निर्माण की खुदाई के दौरान मजदूरों को दिखा अनएक्सप्लोडेड बम प्राप्त जानकारी के अनुसार, खमरिया थाने अंतर्गत गदेरी गांव में शनिवार शाम करीब 6 बजे सुनील यादव के प्लॉट पर भवन निर्माण का कार्य शुरू हुआ था. कॉलम की खुदाई का काम चल रहा था. इसी दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे एक भारी और संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. जब उसे ध्यान से देखा गया, तो वह सेना का एक UXO (Unexploded Ordnance - अनएक्सप्लोडेड ऑर्डनेंस) यानी बिना फटा हुआ जिंदा बम निकला. बम देख कर ग्रामीणों दहशत में आ गए और तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी.