इमोजी भेजकर संदेश देने वाली पीढ़ी के पास नहीं है शब्दकोश, साहित्यकारों के लिए इंटरनेट बड़ी ताकत : नीलोत्पल मृणाल

सरगुजा : देश के जाने माने साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल अंबिकापुर पहुंचे. नीलोत्पल मृणाल ने अंबिकापुर में युवाओं का मार्गदर्शन किया. आपको बता दें कि नीलोत्पल की रचनाओं ने युवाओं के बीच जगह बनाई और उनकी किताबों ने आज के युवाओं को प्रभावित किया है. उन्होंने इस दौरान ईटीवी भारत से खास बातचीत की और बड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि अगर अभिव्यक्ति के लिए हर तरह के इमोजी का इस्तेमाल होगा तो भाषा कैसे विकसित होगी. आइए जानते हैं नीलोत्पल मृणाल ने इस खास बातचीत क्या क्या कहा. सवाल : वर्तमान में जिस तरह की पॉलिटिकल स्थिति इस देश में चल रही है. उस स्थिति में आने वाली पीढ़ी के लिए साहित्य की स्थिति कहां देखते हैं? जवाब : नहीं पॉलिटिकल स्थिति कभी भी संस्कृति और साहित्य को मलमल का रास्ता तो देती नहीं है. इतिहास गवाह है, इतिहास में कई बार साहित्य के लोग या संस्कृति के लोग जिन्होंने अपनी बातें कहीं समाज की तरफ से कही प्रकृति के तरफ से कहीं तो कई बार वो दरबारों में हाथियों से कुचल दिए गए. आज हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं. आज हमारे साथ कानून है, संविधान है, आप जैसे लोग हैं, पढ़ने वाले पाठक हैं. सुनने वाले श्रोता हैं. तो मैं यह मान के चलता हूं कि राह थोड़ी सी जो पहले कटीली थी, अब पथरीली हुई है. अब कम से कम चुभता तो है लेकिन लहू नहीं निकल पा रहा है. तो मैं ओवरऑल यही बात कहना चाहूंगा कि कभी भी साहित्य के लिए आपको कोई भी समय मलमल का रास्ता देगा नहीं. यह रास्ता ही है कि इसमें आपको नंगे पांव, पत्थरों और कंकड़ों पर चलना है. तो जन पक्षधारिता का साहित्य लिखने वालों को यह तय करके इसमें आना होगा कि राह जो है वो खुरदुरी है, कटीली है और आपको उसी पर टिक के चलना है.

साहित्यकारों के लिए इंटरनेट बड़ी ताकत : नीलोत्पल मृणाल







सवाल : आपकी इस यात्रा में कहीं कुछ ऐसा हुआ.कोई वृतांत बताना चाहेंगे?



जवाब : नहीं मैंने यही कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और इतना बड़ा देश है और इतनी सारी आवाज है कि आप यह कह सकते हैं कि किसी को किसी मसले में कहीं कुछ अगर बाधाएं थोड़ी आए लेकिन अंततः वो आवाज आप दबा नहीं सकते हैं. और मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी सत्ता के लिए मैं अक्सर यह बात बोलता हूं कि जो कलम है वो सबसे मखमली विपक्ष है. संसार के जिस भी सत्ताओं ने कलम को बतौर विपक्ष संरक्षित नहीं रखा वहां वहां सत्ता के खिलाफ में बंदूकें खड़ी हुई हैं. अब सत्ता को यह समझना चाहिए कि हमारे खिलाफ कलम खड़ी हो या बंदूक. भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कलम खड़ी होती आई है और कलम खड़ी होगी तो सत्ता भी संतुलित रहेगी और हम अपनी बात भी कह सकेंगे. इसलिए मैं इस देश में कम से कम बिना किसी भय के लिख रहा हूं और लिखता रहूंगा.





सवाल : आज एक चुनौती लेखन के क्षेत्र में दिखती है कि 3 मिनट के वीडियो में ही सब कुछ मिल जा रहा है. इस स्थिति में आने वाला युवा लेखन के क्षेत्र में अगर वो करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए कितना चुनौती भरा है?





जवाब : आप देखिए सर अगर लेखन में करियर बनाने की जो चुनौती है वह शुरुआत से रही है और मुझे लगता है कि इंटरनेट आने के बाद थोड़ी सी राह आसान हुई है. बजाय इसके कि युवा पढ़ नहीं रहा होगा. इंटरनेट आने के कारण ही मेरे जैसा व्यक्ति आज आपके सामने बैठा हुआ है. नहीं तो मैं झारखंड के किस गांव में क्या लिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, उस आवाज को दूर तक पहुंचाने के लिए कोई माध्यम नहीं था. तो इंटरनेट ने ये कमाल किया है कि आज मैं आपके सामने अपने लेखन को लेकर अपनी बातों को आपके सामने आया हूं. लेकिन अभी भी हिंदी में किताबें लिखकर उसको अपने जीवन यापन का माध्यम बनाना यह चुनौतीपूर्ण तो है. मेरे जैसे इक्का दुक्का लोग हैं जो केवल लिख रहे हैं हिंदी में और उसी को उसने अपना जीवनयापन भी बनाया है. वही जुनून है, तो जुनून को जीवन यापन में लेखन के तौर पर बदलना ये अभी भी कठिन तो है. अभी मेरे जैसे लोग और अगर एक दशक टिक जाए और मैं आपको कहीं नौकरी करता हुआ सुबह 10 से 6 अगर नहीं पाया गया तब आप यह घोषणा कर दीजिएगा अपने चैनल पर कि हां हिंदी में लिखना भी एक पेशा है एक वृत्ति है. और यहां पर एक प्रतिष्ठापूर्ण सुविधा जो सामान्य सुविधाएं हैं उसके साथ जीवन जी सकते हैं.









सवाल : अंबिकापुर का एक युवा है. 20–22 साल का युवक है. उसने तीन चार किताबें लिखी हैं. छत्तीसगढ़ शासन ने उसे अभी युवा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया. लेकिन उस युवा की जो किताबें हैं उसको बेचने के लिए या उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे दर-दर भटकना पड़ता है.





जवाब : इस तरह की स्थिति एक बात तो समाज को समझनी होगी कि हम आज अक्सर अपने लेखकों से कालजई साहित्य मांग रहे हैं. अपनी चर्चाओं में चाय पीते वक्त, सिगरेट पीते वक्त, चौपालों में लेकिन अगर वो साहित्यकार आपसे रोटी मांगने के लिए दर-दर भटकेगा तो आप उससे कालजई साहित्य की उम्मीद मत करिए. तो जो समाज अपने लिखने वाले को दो रोटी की गारंटी नहीं दे सकता है वो समाज कंगाल है और कंगाल समाज के सामने हम दर-दर भटक के भी किताबें नहीं बेच रहे हैं. हम असल में उस गरिमा को बेच रहे हैं जिस गरिमा से समाज का निर्माण होना है. तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि क्या हमारे आसपास की दुनिया इतनी असंवेदनशील है कि हम साहित्यकार को भी भाजी की तरह और चनाचूर की तरह हांकारा लगा के कि बस की खिड़की से कोई देखेगा तो हमारी किताब खरीद लेगा उस तरह से नहीं देखना चाहिए. लेकिन थोड़ी सी सकारात्मक बात ये है कि युवा पढ़ रहा है. इंटरनेट पर उसका प्रचार प्रसार है. प्रचार प्रसार को आप बाजार से मत जोड़ के देखिए. प्रचार प्रसार से जब सारी चीजें वहां माध्यम से पहुंच रही तो किताबें भी पहुंच रही हैं. तो इस कारण से मैं अभी लिखने वाले साहित्यकारों को भी कहूंगा कि देखिए बाधाएं तो हैं कठिनाई तो हैं. उसका रोना रोने की बजाय अपने कंटेंट को लेकर इंटरनेट पे जाइए.अपनी किताबों को लेकर इंटरनेट पर जाइए और बार-बार जाइए. वक्त लग सकता है, हो सकता है साल भर लगे, दो साल लगे, तीन साल भी लगे. लेकिन कहीं और रोने से बेहतर है कि आप इंटरनेट पर चीजों को लकर जाइए और अंतत वो चीजें पहुंचेगी लोगों तक और लोग आपको पढ़ेंगे सुनेंगे. मैं इसको लेकर आशान्वित हूं लेकिन समाज को पढ़ने लिखने के प्रति तो संवेदनशील होना होगा. वहां निश्चित रूप से जागरूकता की गुंजाइश है और जागरूक होना होगा. नहीं तो कठिन है.







सवाल : जो युवा पीढ़ी है खासकर जो कम उम्र के बच्चे हैं इनमें भाषाई गरीबी देखने को मिलती है. आलोचना वर्षों से होती आई है. पहले भी साहित्यकार आलोचना करता था.हमारे समय में भी आलोचनाएं हुई, लेकिन आज के समय में आलोचना का तरीका बदल गया है. गाली गलौज इस तरह की भाषाओं का उपयोग हो रहा है. यह साहित्य के लिए कितना सही है?





जवाब : उसका कारण है कि निश्चित रूप से धीरे-धीरे हमारे पास शब्दकोश छोटे होते जा रहे हैं. जब आप अपनी भावनाओं को इमोजी से व्यक्त कर देंगे तो नई पीढ़ी फिर शब्दकोश की तरफ जाएगी ही नहीं. उसको ये छटपटाहट ही पैदा नहीं होगी कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द ढूंढूं. यह अभ्यास से आता है. यह तो ढूंढने से आता है. अब आपने ढूंढने का विकल्प खत्म कर दिया. आपने कहा कि अगर आप बहुत खुश हो यह वाला इमोजी. हल्का खुश हो तो ये वाला इमोजी, लजा गए हो तो ये वाला इमोजी, प्रेम जताना है तो प्रेम में भी कितने प्रकार के लाल वाला दिल है. हरा वाला दिल है. ब्लू दिल अलग बता रहा है. सादा दिल, काला दिल है. इतने तरह के दिल आ गए हैं, तो अब आप बताइए जहां इमोजी ने इतने तरह के दिल दे दिए हैं.वहां इतने तरह का प्रेम कविताएं कहां से लिखी जाएंगी. विरह के लिए अलग दिल है, श्रृंगार के लिए अलग दिल है, तब तो आप जो रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत लिखता हुआ कालिदास अगर इमोजी इस्तेमाल करने लगे तो फिर वो मेघदूत कैसे रच पाएगा.तो ये तो आपको तय करना होगा कि शब्दकोश बचे रहे. उसके लिए हमें भाषा जो हमारी स्मृति में है उसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है. हमें नए बच्चों से कहना होगा कि अगर भाषाएं मिटेंगी तो हमारी स्मृति मिट जाएगी. जब तुम्हारी स्मृति मिट जाएगी तो इतिहास मिटना इसी को कहते हैं और इतिहास मिटने का मतलब है कि आप मिट गए आपका अस्तित्व मिट गया. इसलिए भाषा बचाइए. भाषा का इस्तेमाल कीजिए. अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जब शब्दकोश ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से फिर भाषा आएगी. जब भाषा आएगी तो फिर गरिमा बची रहेगी. तब आप इस तरह की जो जिस तरह की भाषा की बात कर रहे हैं उस तरह की भाषा हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो नई पीढ़ी को उस ओर जाना होगा.

