ETV Bharat / state

साहित्य है सामाजिक संरचना की बुनियाद, राज्य के युवाओं के हाथ इसके विकास की थाती, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पावन धरा है छत्तीसगढ़- मीर अली मीर

समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पावन धरा है छत्तीसगढ़- मीर अली मीर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर- साहित्य सामाजिक संरचना की बुनियाद है और यही हमारे इतिहास, धरोहर, संस्कृति और सामाजिक समरसता के मूल उदाहरण को पेश भी करता है. हम जिस कालखंड की सभ्यता को जिए हैं उसकी एक बहुत बड़ी विरासत हमारे साथ है. क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसी ही पौराणिक सांस्कृतिक धरोहर की एक बड़ी धरती है. यहां की कला, मजबूती से सामाजिक बदलाव का आधार भी रही है और बदलते समाज के लिए दिशा देने का भी काम किया है. कुछ क्षेत्र किन्हीं कारणों से प्रभावित रहे. लेकिन हौसले के जिस दीये को छत्तीसगढ़ के साहित्य ने लोगों के मन में जगा रखा था, जिस तरीके के हौसले को लोगों ने बना रखा था उसने छत्तीसगढ़ के विकास को गति दी है. आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का साहित्य बहुत मजबूत होगा क्योंकि इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ है.

छत्तीसगढ़ के साहित्य और उसके विकास को लेकर राज्य की भूमिका पर ईटीवी भारत से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कवि मीर अली मीर ने कहा कि बदलाव की बड़ी कहानी छत्तीसगढ़ ने लिखी है और निश्चित तौर पर अब हम इतने मजबूत हुए हैं कि अपने पैरों पर चलने के लिए छटपटा रहे हैं और साहित्य उसी दिशा में जा भी रहा है. ईटीवी भारत के साथ कवि मीर अली मीर ने अपनी लिखी पंक्तियों को भी साझा किया. देखिए खास इंटरव्यू-