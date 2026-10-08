साहित्य है सामाजिक संरचना की बुनियाद, राज्य के युवाओं के हाथ इसके विकास की थाती, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पावन धरा है छत्तीसगढ़- मीर अली मीर

साहित्य है सामाजिक संरचना की बुनियाद, राज्य के युवाओं के हाथ इसके विकास की थाती, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पावन धरा है छत्तीसगढ़- मीर अली मीर
EXCLUSIVE INTERVIEW: प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार मीर अली मीर से ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे ने की खास बातचीत
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2026 at 6:19 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 6:47 PM IST
रायपुर- साहित्य सामाजिक संरचना की बुनियाद है और यही हमारे इतिहास, धरोहर, संस्कृति और सामाजिक समरसता के मूल उदाहरण को पेश भी करता है. हम जिस कालखंड की सभ्यता को जिए हैं उसकी एक बहुत बड़ी विरासत हमारे साथ है. क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसी ही पौराणिक सांस्कृतिक धरोहर की एक बड़ी धरती है. यहां की कला, मजबूती से सामाजिक बदलाव का आधार भी रही है और बदलते समाज के लिए दिशा देने का भी काम किया है. कुछ क्षेत्र किन्हीं कारणों से प्रभावित रहे. लेकिन हौसले के जिस दीये को छत्तीसगढ़ के साहित्य ने लोगों के मन में जगा रखा था, जिस तरीके के हौसले को लोगों ने बना रखा था उसने छत्तीसगढ़ के विकास को गति दी है. आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का साहित्य बहुत मजबूत होगा क्योंकि इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ है.
छत्तीसगढ़ के साहित्य और उसके विकास को लेकर राज्य की भूमिका पर ईटीवी भारत से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कवि मीर अली मीर ने कहा कि बदलाव की बड़ी कहानी छत्तीसगढ़ ने लिखी है और निश्चित तौर पर अब हम इतने मजबूत हुए हैं कि अपने पैरों पर चलने के लिए छटपटा रहे हैं और साहित्य उसी दिशा में जा भी रहा है. ईटीवी भारत के साथ कवि मीर अली मीर ने अपनी लिखी पंक्तियों को भी साझा किया. देखिए खास इंटरव्यू-
ईटीवी भारत से छत्तीसगढ़ के साहित्य के विकास को लेकर बात करते हुए वरिष्ठ कवि वीर अली वीर ने कहा कि जिस तरीके से साहित्य आगे बढ़ा है यहां की साहित्य संरचना को समझने का और उसे आगे बढ़ाने की दिलचस्पी पूरे देश के भीतर जागी है. लोग यहां के साहित्य से जुड़ रहे हैं जो विविधता पूर्ण धर्म संस्कृति भारत की रही है उसकी बुनावट में छत्तीसगढ़ घुल मिल जाना चाहता है.
|सवाल- राजनीति से अलग बहुत सारी चीज साहित्य के लिए जरूरी है, हम जब उस रास्ते को देखते हैं तो हमने कितना सफर तय किया?
उत्तर- कवि मीर अली मीर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग के गठन के बाद बहुत तेजी से कम होने शुरू हुए हैं. लोगों ने लिखना शुरू किया है, लोगों ने पढ़ना शुरू किया है. वर्तमान डिजिटल युग में हाथ में किताब लेकर पढ़ने की आदत समझ में नहीं आती लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ ऐसा दिखता है. वर्तमान समय में रील का जमाना आ गया है ऐसे में साहित्य के प्रति लोगों को मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि घुटनों के बल चलते-चलते अब हम लोग पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.
मीर अली मीर ने कहा कि जिस तरीके से साहित्य को लेकर ईटीवी भारत ने आयोजन किया है लोगों के बीच यह संदेश जाए कि इतना बड़ा चैनल साहित्य के प्रति चिंतन करता है. वह भी छत्तीसगढ़ के साहित्य के प्रति चिंतनमत है तो कवियों को भी इस विषय पर सोचना चाहिए. राजनीति भी इसमें दिलचस्पी ले रही है राजभाषा विभाग भी इसमें जुड़ रहे हैं.
|सवाल - बस्तर में 50 सालों तक साहित्य बंधक रहा आपको क्या लगता है बदलाव के बाद कितना बदलेगा?
उत्तर- देखो हमारी सांस्कृतिक राजधानी बस्तर को कहा जाता है लेकिन वहां पर नक्सलियों की पहुंच कैसे पहुंची. नक्सली वहां कैसे पहुंचे. यह अपने आप में एक बड़ा मामला है. वहां पर सीधे-साधे आदिवासियों को ठगा गया. जो व्यापारी थे वह उनको ठगने का काम करते थे. दो किलो के बट को उल्टा करके तराजू पर रख देते थे और कहते थे कि 1 किलो सामान खरीद रहे हैं. छत्तीसगढ़ का भोला बस्तर का रहने वाला 200 किलो सामान बेचता था और उसे 100 किलो का दाम मिलता था. तो इस तरह से उनका दोहन किया गया. उन्हें परेशान किया गया और इसी की सहायता देने के लिए नक्सली वहां पहुंचे थे. लेकिन उसके बाद जिस तरह से परिस्थितियों बदली जिस तरह के हालात बदले जिस तरीके से उन लोगों ने काम किया उसने पूरे क्षेत्र को ही अपनी जकड़बंदी में ले लिया. क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत था, पढ़े-लिखे थे उनके पास अपना साहित्य था. उनके बदलाव का एक बड़ा कारण बना.
|सवाल- जब बस्तर के साहित्य को मजबूत होना था तो नक्सली साहित्य मजबूत हो गया. साहित्य का उजाला बस्तर में पहुंचा नहीं, क्या लगता है कितना सफर बाकी है?
उत्तर- बस्तर के लोकगीत,संस्कृति के साथ वहां के वाद्य-यंत्र भी बोलते हैं. वह कालखंड जिसमें लिखने की क्षमता नहीं रही होगी, कागज कलम दावत नहीं रही होगी, तब भी लोगों के मन में कोई भाव उत्पन्न होता होगा और उस भाव को लेकर घोटुल जैसी संस्कृति का जन्म होता है. वहां पर मौखिक साहित्य लोगों के बीच पहुंचता है और लोग उसका क्रमशः आने वाले पीढ़ियों को भेजते रहते हैं, गीत के माध्यम से यह चलता रहा है. वहां के लोगों को प्रभावित करने के लिए नक्सलियों ने लोगों ने बहुत सारा काम किया. मौखिक साहित्य को लेकर बस्तर में जो काम होना चाहिए था वह काम नहीं हो पाया और उसी का फायदा नक्सलियों ने उठा लिया.