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संगमनगरी को मिलेगी पुरानी पहचान; साहित्यकारों की समृद्ध विरासत वाकिफ होंगे लोग

जानिए साहित्य पार्क के बारे में ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: धर्म, आध्यात्म के साथ साहित्य की नगरी के रूप में ख्यातिप्राप्त प्रयागराज को जल्द ही एक और सौगात मिलने वाली है. कालजयी साहित्यकारों को सम्मान देने के लिए नैनी के अरैल इलाके स्थित शिवालय पार्क के पास अनूठे 'साहित्य पार्क' का निर्माण तेजी से हो रहा है. नगर निगम ने इसका जिम्मा उठाया है. इस साहित्य पार्क का मकसद युवा पीढ़ी को संगमनगरी की समृद्ध विरासत से जोड़ना है. इसमें नामचीन साहित्यकारों के बारे में जानकारी देने के साथ ही लेखन की बेमिसाल दुनिया से अवगत कराया जाएगा. साथ ही जनमानस पर अमिट छाप छोड़ने वाली रचनाओं से भी लोग रूबरू होंगे. साहित्यकारों में हिंदी और उर्दू, दोनों के रचनाकार शामिल होंगे. जानिए योजना के बारे में...

प्रयागराज में साहित्य पार्क का निर्माण (Video Credit; ETV Bharat) दो चरणों में पूरा होगा प्रोजेक्ट, ओपन एयर थिएटर भी

प्रयागराज के नगर आयुक्त साईं तेजा बताते हैं कि साहित्य पार्क को दो चरणों में विकसित किया जा रहा है. पहले चरण में प्रयागराज की धरती से जुड़े लगभग 16 प्रमुख साहित्यकारों और कवियों की मूर्तियां (स्कल्पचर्स) स्थापित पार्क में स्थापित होंगी. इस सूची में अकबर इलाहाबादी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जस्टिस प्रेम शंकर गुप्ता, कैलाश गौतम, हरिमोहन मालवीय, डॉ. रामकुमार वर्मा, केशवनाथ त्रिपाठी और मार्कण्डेय जैसे दिग्गज रचनाकार शामिल हैं. योजना के बारे में जानिए (Photo Credit; ETV Bharat) रचनाएं भी प्रदर्शित नगर आयुक्त ने बताया कि दूसरे चरण में पार्क का विस्तार करते हुए प्रयागराज के अन्य साहित्यकारों की रचनाओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा. इस पार्क को एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए यहां एक ओपन एयर थिएटर, बुक रीडिंग क्लब और एक लाइब्रेरी भी तैयार की जा रही है. इसका उद्देश्य यह है कि नवोदित लेखक और कवि यहां अपनी पुस्तकों का विमोचन कर सकें और पाठकों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर सकें. लिस्ट में इन साहित्यकारों के नाम (Photo Credit; ETV Bharat) ऐतिहासिक क्रम जरूरी: इस साहित्य पार्क में जिन साहित्यकारों की प्रतिमाएं लगेंगी, उनके चयन पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं. वरिष्ठ साहित्यकार रविनंदन सिंह नगर निगम की इस पहल का स्वागत करते हुए एक दूरदर्शितापूर्ण कदम बताते हैं. उनका मानना है कि प्रयागराज केवल भौतिक विकास का शहर नहीं है, बल्कि इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा इसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत से है. हालांकि, साहित्यकारों के चयन को लेकर उनके कुछ सुझाव हैं. साहित्यकारों से रूबरू होइए (Photo Credit; ETV Bharat) रविनंदन सिंह के अनुसार, इस पार्क में साहित्यकारों को स्थान देते समय पूर्ण निष्पक्षता और उनके साहित्यिक योगदान के ऐतिहासिक क्रम का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है. उन्होंने प्रयागराज की साहित्यिक परंपरा का क्रम स्पष्ट करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक बालकृष्ण भट्ट से होनी चाहिए. इसके पश्चात श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', फिराक गोरखपुरी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, डॉ. रामकुमार वर्मा और धर्मवीर भारती जैसे दिग्गजों को स्थान मिलना चाहिए. साहित्यकारों से रूबरू होइए (Photo Credit; ETV Bharat)