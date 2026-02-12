दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल का भव्य आगाज, कुलपति ने कहा- लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब हमारे दिमाग खुले हों
लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे छात्र व प्रोफेसर उत्साह से लबरेज नजर आए. कार्यक्रम में पब्लिकेशन स्टॉल सहित अन्य आकर्षण भी मौजूद होंगे.
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में जोशो-खरोश के साथ 'दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल' की गुरुवार से शुरुआत हो गई. उद्घाटन सत्र में कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने की जगह नहीं, बल्कि समाज की चेतावनियों को सुनने, समझने और उन पर समाधान खोजने का मंच है. लोकतंत्र तभी जीवित और मजबूत रह सकता है जब हमारे दिमाग खुले हों और हमारी रीढ़ सीधी हो.
यूनिवर्सिटी का दायित्व है चुनौती से भागना नहीं: उन्होंने कहा कि अगर कोई किताब हमारी विचारधारा को चुनौती देती है तो हमें उसे बंद या रद्द करने के बजाय उससे संवाद करना चाहिए. विश्वविद्यालयों को 'कल्चरल वार्निंग्स' यानी समाज में उठ रहे सवालों और चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए. अगर शिक्षण संस्थान इन संकेतों को नजरअंदाज करेंगे तो वह अपने दायित्व का सही निर्वाह नहीं कर पाएंगे.
साहित्य केवल सफल नहीं, सार्थक बनाता है: कुलपति ने छात्रों से सवाल किया हम पढ़ते क्यों हैं? क्या केवल डिग्री के लिए? नौकरी के लिए? परीक्षा पास करने के लिए? अगर पढ़ाई का उद्देश्य केवल इतना ही होता तो साहित्य की जरूरत ही नहीं पड़ती. साहित्य हमें केवल सफल नहीं बनाता, बल्कि हमारे जीवन को सार्थक बनाता है. उन्होंने शहीद भगत सिंह की जेल डायरी का उदाहरण देते हुए बताया कि फांसी से पहले तक भगत सिंह लगातार पढ़ते और लिखते रहे. यह किताबों की ताकत का प्रमाण है. उन्होंने छात्रों से अपील की कि वह जेल डायरी जरूर पढ़ें और पढ़ने-लिखने की शक्ति को समझें.
रील्स के दौर में ठहरना सिखाता है साहित्य: उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल युग की चुनौतियों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि आज का दौर शॉर्ट वीडियो और रील्स का है. 30 सेकंड की राय, 15 सेकंड का गुस्सा और डेढ़-दो मिनट का ध्यान. ऐसे में साहित्य हमें ठहरना, सोचना, समझना और फिर बोलना सिखाता है. यदि समाज की सोचने की क्षमता कमजोर हो गई तो लोकतंत्र भी ज्यादा समय तक मजबूत नहीं रह पाएगा.
स्वांत सुखाय की भावना और सृजन की शक्ति: कुलपति ने गोस्वामी तुलसीदास का उदाहरण देते हुए कहा कि जब रचना 'स्वांत सुखाय' यानी अपने आनंद के लिए की जाती है तभी वह कालजयी बनती है. रामचरितमानस की रचना इसी भावना से हुई और वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है. अक्षर कभी नष्ट नहीं होते वह पीढ़ियों को प्रेरित भी कर सकते हैं और दिशा भी दे सकते हैं.
छात्रों में दिखा जोश और उत्साह: लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुईं छात्रा मेघा ने बताया कि यह आयोजन बेहद जीवंत और ऊर्जावान लग रहा है. अभी तो शुरुआत है, लेकिन यहां का माहौल उत्साह से भरपूर है. कई पब्लिकेशन हाउस के स्टॉल लगे हैं. किताबें देखना ही अपने आप में एक अनुभव है. मैं खास तौर पर पीयूष मिश्रा के सेशन को लेकर उत्साहित हूं.
पढ़ने की संस्कृति को पुनर्जीवित करने की कोशिश: वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एके सिंह ने कहा कि डिजिटल और टच स्क्रीन के इस दौर में बच्चों की पढ़ने की आदत कम हो रही है. किताबें किसी भी छात्र की सच्ची मित्र होती हैं. अगर भविष्य की पीढ़ी चिंतनहीन हो गई तो समाज के लिए यह खतरनाक होगा. इसलिए पढ़ने की संस्कृति को मजबूत करने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी हैं.
बुक स्टॉल, कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम: उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर के स्टेडियम में विभिन्न प्रकाशकों के स्टॉल लगाए गए हैं. पुस्तक लोकार्पण, कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को साहित्यिक उत्सव में बदल दिया है. तीन दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में साहित्य और फिल्म जगत की कई हस्तियां हिस्सा लेंगी.
लोकतंत्र और विचारों का उत्सव: दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल केवल किताबों का मेला मात्र नहीं है, बल्कि यह विचारों, संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव है. यह आयोजन छात्रों को न केवल पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, बल्कि उन्हें खुले मन से सोचने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा भी दिखा रहा है.
