आखिर कैसे मिलेगा साहित्य-संस्कृति को बढ़ावा: कैबिनेट की मंजूरी मिले 10 माह बीत गए, अब तक झारखंड में साहित्य-कला और नाटक अकादमी का गठन नहीं
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भी झारखंड साहित्य, कला और नाटक अकादमी का गठन नहीं हुआ है. इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है.
Published : June 4, 2026 at 5:54 PM IST
रांचीः राज्य में कला-संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेमंत सरकार ने सितंबर 2025 में एक साथ तीन नई अकादमी-झारखंड राज्य साहित्य अकादमी, झारखंड राज्य ललित कला अकादमी, और झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन को मंजूरी दी थी. राज्य गठन के 25 वर्ष बाद सरकार के द्वारा साहित्य एवं कलाकारों के संवर्धन के लिए उठाए गए इस कदम की चौतरफा सराहना भी हुई थी, लेकिन समय के साथ कलाकारों का उत्साह तब फीका पड़ने लगा है, जब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के करीब 10 महीने बाद भी राज्य सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई है. जाहिर तौर पर अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं. कला जगत से लेकर राजनीति करनेवालों को सरकार की कार्यशैली पर बोलने का मौका मिल गया है.
तीन नई अकादमी का गठन नहीं होने पर सियासत शुरू
तीन नई अकादमी-झारखंड राज्य साहित्य अकादमी, झारखंड राज्य ललित कला अकादमी और झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक जमीन पर नहीं उतर पाने पर सियासत शुरू हो गई है. प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने इस बहाने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस सरकार में कैबिनेट के फैसले भी मजाक हो गए हैं.
राज्य सरकार की कथनी और करनी में अंतरः अजय साह
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है. बालू को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान यह कहा जाता है कि पूरी सख्ती बरती जाए और अवैध बालू का उठाव न हो, लेकिन हकीकत क्या है वह सामने है. इसी तरह मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में कहा था कि झारखंड के बच्चों को यूपीएससी स्कॉलरशिप स्कीम से आच्छादित किया जाएगा. इसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई, मगर आज तक बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली. इसी तरह 10 महीने बीतने के बाद भी राज्य में कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अकादमी का गठन नहीं हुआ है, जबकि इसकी कैबिनेट से मंजूरी सितंबर 2025 में ही मिल गई थी.
सरकार की सोच धरातल पर जरूर उतरेगीः जगदीश साहू
इधर, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि लंबे समय तक झारखंड में सत्ता सुख भोगनेवाली भाजपा ने कभी भी कला अकादमी के गठन का नहीं सोचा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह सोच जरूर जमीन पर उतरेगी. कांग्रेस नेता जगदीश साहू ने कहा कि कुछ तकनीकी अड़चनों के कारण से अकादमी का गठन अब तक नहीं हुआ है. जल्द ही सरकार इसे गठित कर कलाकारों का संवर्धन करने का काम करेगी.
नई अकादमी के गठन को लेकर कहां फंसा है पेंच
तीन नई अकादमी-झारखंड राज्य साहित्य अकादमी, झारखंड राज्य ललित कला अकादमी और झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन को लेकर पेंच फंसा हुआ है. कैबिनेट में मिली मंजूरी के अनुसार सभी अकादमी में अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों का कार्यकाल और अहर्ता का मापदंड तय किया गया है. इसके तहत अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होगा. अकादमी में सचिव राज्य सरकार के उप सचिव स्तर के अधिकारी होंगे. इसके अलावा सदस्य का मनोनयन सरकार द्वारा किया जाएगा.
अध्यक्ष पद के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी. जानकारी के मुताबिक अर्हता एवं सदस्यों के संख्या पर पुनर्विचार सरकार के द्वारा की जा रही है. इधर पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अकादमी का गठन लंबे समय से है हालांकि कुछ अकादमी में अध्यक्ष सहित अन्य पद रिक्त पड़े हुए हैं.
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