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आखिर कैसे मिलेगा साहित्य-संस्कृति को बढ़ावा: कैबिनेट की मंजूरी मिले 10 माह बीत गए, अब तक झारखंड में साहित्य-कला और नाटक अकादमी का गठन नहीं

रांचीः राज्य में कला-संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेमंत सरकार ने सितंबर 2025 में एक साथ तीन नई अकादमी-झारखंड राज्य साहित्य अकादमी, झारखंड राज्य ललित कला अकादमी, और झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन को मंजूरी दी थी. राज्य गठन के 25 वर्ष बाद सरकार के द्वारा साहित्य एवं कलाकारों के संवर्धन के लिए उठाए गए इस कदम की चौतरफा सराहना भी हुई थी, लेकिन समय के साथ कलाकारों का उत्साह तब फीका पड़ने लगा है, जब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के करीब 10 महीने बाद भी राज्य सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई है. जाहिर तौर पर अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं. कला जगत से लेकर राजनीति करनेवालों को सरकार की कार्यशैली पर बोलने का मौका मिल गया है.

तीन नई अकादमी का गठन नहीं होने पर सियासत शुरू

तीन नई अकादमी-झारखंड राज्य साहित्य अकादमी, झारखंड राज्य ललित कला अकादमी और झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक जमीन पर नहीं उतर पाने पर सियासत शुरू हो गई है. प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने इस बहाने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस सरकार में कैबिनेट के फैसले भी मजाक हो गए हैं.

भाजपा प्रवक्ता अजय साह और कांग्रेस नेता जगदीश साहू का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्य सरकार की कथनी और करनी में अंतरः अजय साह

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है. बालू को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान यह कहा जाता है कि पूरी सख्ती बरती जाए और अवैध बालू का उठाव न हो, लेकिन हकीकत क्या है वह सामने है. इसी तरह मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में कहा था कि झारखंड के बच्चों को यूपीएससी स्कॉलरशिप स्कीम से आच्छादित किया जाएगा. इसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई, मगर आज तक बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली. इसी तरह 10 महीने बीतने के बाद भी राज्य में कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अकादमी का गठन नहीं हुआ है, जबकि इसकी कैबिनेट से मंजूरी सितंबर 2025 में ही मिल गई थी.

सरकार की सोच धरातल पर जरूर उतरेगीः जगदीश साहू