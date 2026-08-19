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साक्षर हुए लोगों को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से कराई जाएगी 10वीं और 12वीं

जयपुर: प्रदेश में साक्षरता अभियान के जरिए शिक्षा से वंचित रहे लोगों को अब स्कूली शिक्षा से जोड़ने की तैयारी है. बीते साल साक्षर हुए करीब 35 लाख लोगों में पात्र शिक्षार्थियों को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से कक्षा 10वीं और 12वीं की शिक्षा से जोड़ा जाएगा. इसके लिए शिक्षा विभाग ने पात्र शिक्षार्थियों तक पहुंच बनाने और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं. शिक्षा संकुल में बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ मंथन किया. साथ ही राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के जरिए साक्षर हुए लोगों को आगे की शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

अतिरिक्त मुख्य सचिव यादव ने बताया कि केवल साक्षर बनाने तक सीमित रहने के बजाय इन शिक्षार्थियों को आगे की पढ़ाई से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा. पात्र शिक्षार्थियों को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं और 12वीं की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके जरिए साक्षरता के बाद शिक्षा, फिर कौशल और आगे रोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

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10वीं-12वीं में फेल विद्यार्थियों को भी दोबारा मौका : उन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं में असफल रहे छात्रों को दोबारा परीक्षा और नामांकन का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा. ऐसे छात्रों को परीक्षा, पुनः नामांकन, परीक्षा कार्यक्रम और शुल्क से जुड़ी जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए उनके एसएसओ आईडी, एसएमएस और व्हाट्सऐप के माध्यम से सूचना पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए हैं.