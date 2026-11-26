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कानपुर में साहित्यिक महोत्सव का आयोजन, 300 से अधिक विद्यार्थी लेंगे हिस्सा

कानपुर: शहर के एलनहाउस पब्लिक स्कूल, खलासी लाइन में 28 से 30 नवंबर तक तीन दिवसीय साहित्यिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव ‘एरुदी इंटरनेशनल का आयोजन किया जा रहा है. इसका मकसद एलन हाउस पब्लिक स्कूल की छात्र-छात्राओं को केवल किताबी पढ़ाई तक ही सीमित नही रखना, बलकि नवाचार, संवाद कौशल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है.

महोत्सव में 300 से अधिक विद्यार्थी लेंगे हिस्सा (VIDEO credit: ETV Bharat)

रीइंवेंश आफ द वर्ल्ड थीम पर होने वाले इस इवेंट में देश के अन्य कई राज्यों से हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं. ये जानकारी स्कूल की प्रिंसिपल शिल्पा ने दी. उन्होंने बताया कि आयोजन में प्रतियोगिताओं और गतिविधियों के जरिए छात्र-छात्राएं बदलती दुनिया, नई तकनीक और अपने रचनात्मक विचारों का प्रदर्शन करेंगी.



स्कूल की प्रिंसिपल शिल्पा ने बताया कि आयोजन के पहले दिन पत्रकार सौरभ द्विवेदी छात्रों से सीधा संवाद करेंगे. ठीक उसी तरह दूसरे दिन मध्य एशिया की शिक्षाविद् व काउंसलर दशा बब्लिक छात्रों को उनके करियर के विषय में जानकारियां देंगी. वहीं, छात्रों के पास भी उनसे सवाल करने का मौका होगा, जबकि दूसरे दिन ही मैकमिलन एजूकेशन दुबई के नाथन वॉलर विशेषज्ञ के तौर पर आएंगे. वह स्कूली शिक्षकों को इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह पढ़ाया जा रहा है, इसका पाठ पढ़ाएंगे.