नैनीताल में साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ, देशभर से पहुंचे 70 से अधिक दिग्गज

नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में हिमालय एक साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ हो गया है. साहित्य सम्मेलन में देशभर के करीब 70 से अधिक साहित्यकार प्रतिभाग कर रहे हैं. साहित्य सम्मेलन के पहले दिन नेपाल से आए साहित्यकार सुजीव शाक्य ने अपनी पुस्तक ‘नेपाल 2043 : द रोड टू प्रॉस्पेरिटी’ पर चर्चा की. जिसमें उन्होंने नेपाल में ज़ेनजी आंदोलन और नेपाल में हो रहे विकास पर अपनी बात रखी.

सम्मेलन में लेखिका अनुराधा राय ने अपनी आगामी पुस्तक पर चर्चा की. उन्होंने बताया कैसे पहाड़ उनके लेखन और दृष्टिकोण को आकार देते हैं. वहीं पहले सत्र में भूटान की कलाकार लेकी त्शेवांग ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भूटानी, पहाड़ी और हिंदी गीत प्रस्तुत किए. तीसरे सत्र में संरक्षणवादी नेहा सिन्हा और पत्रकार गार्गी रावत ने भारत के वन्यजीवों और उनके संरक्षण पर विचार साझा किए. इसके बाद अरुंधति नाथ और निहारिका बिजली ने बंगाली भूत कहानियों की परंपरा पर चर्चा की. जाह्नवी प्रसाद की नई पुस्तक ‘नैनीताल मेमोरीज, स्टोरीज एंड हिस्ट्री’ का विमोचन किया गया.

प्रसाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में पहले दिन संस्कृति, साहित्य, पर्यावरण और समुदाय से जुड़े विषयों पर रोचक चर्चाएं हुईं. सम्मेलन का आगाज पारंपरिक शंखनाद और स्वागत भाषण से हुआ. उत्सव की आयोजक जाह्नवी प्रसाद ने कहा दस वर्ष पहले छह वक्ताओं और 50 श्रोताओं से शुरू हुआ यह आयोजन आज हिमालयी संस्कृति और रचनात्मकता का जीवंत मंच बन चुका है. उन्होंने कहा यह पर्व पहाड़ों, समुदायों और उन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों का उत्सव है जो हमें एक-दूसरे से जोड़ते हैं.

मुख्य वक्ता प्रसिद्ध कला इतिहासकार डॉ. अल्का पांडे ने इतिहास, पौराणिक कथाओं और पर्यावरण के संबंधों पर चर्चा की. उन्होंने कहा आदिवासी ज्ञान प्रणालियां हमें सिखाती हैं कि आध्यात्मिकता और पर्यावरण एक ही सत्य के दो पहलू हैं. उन्होंने कवि कालिदास का उल्लेख करते हुए हिमालय को जीवंत आत्मा के रूप में देखने की प्रेरणा दी.