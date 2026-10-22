PWD विभाग में तबादलों की लिस्ट जारी, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग ने जारी किया आदेश
कुल 84 कार्यालय प्रमुख अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता और कार्यपालन अभियंताओं की लिस्ट जारी हुई है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
PWD विभाग में तबादले (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 8:44 PM IST
रायपुर: लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 84 कार्यालय प्रमुख अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता और कार्यपालन अभियंता की तबादला सूची जारी की है. जिसका आदेश भी जारी कर दिया है.
ट्रांसफर लिस्ट में इन लोगों के नाम हैं शामिल
- सुबोध खरे कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नया रायपुर अटल नगर को ट्रांसफर करके उन्हें कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर परिक्षेत्र रायपुर बनाया गया.
- अमरू राम ध्रुव कार्यालय अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर मंडल क्रमांक 2 रायपुर को ट्रांसफर करके कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नया रायपुर अटल नगर की जिम्मेदारी दी गई.
- सुलेखा बांगर को कार्यालय अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल रायपुर को ट्रांसफर करके उन्हें कार्यालय प्रमुख लोक निर्माण विभाग नया रायपुर अटल नगर की जिम्मेदारी सौंप गई.
- किरण चौधरी को कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर से तबादला करके उन्हें कार्यालय अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल रायपुर में पदस्थापना दी गई.
- ज्योति मेश्रम कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर को ट्रांसफर करके उन्हें कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर परिक्षेत्र रायपुर बनाया गया है.
- मनहरण लाल यादव कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नया रायपुर को ट्रांसफर करके कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग विधानसभा संभाग रायपुर की जिम्मेदारी दी गई.
- दीपक कुमार विश्वास कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर परिक्षेत्र रायपुर को ट्रांसफर करके उन्हें कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग रायपुर की जिम्मेदारी दी गई.
- राजकुमारी कश्यप को कार्यालय अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर मंडल क्रमांक 1 रायपुर को ट्रांसफर करके उन्हें कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर बनाया गया.
- मनीषा झा कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग क्रमांक एक रायपुर को ट्रांसफर करके कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग क्रमांक 2 रायपुर की जिम्मेदारी दी गई.
- अमित श्रीवास्तव कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग क्रमांक 1 रायपुर को ट्रांसफर करके कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नया रायपुर की जिम्मेदारी सौंप गई.
- सुशीला देवी प्रजापति कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग क्रमांक 1 रायपुर को ट्रांसफर करके उन्हें कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है.
- रामनाथ ठाकुर कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नया रायपुर अटल नगर को ट्रांसफर करके उन्हें कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग क्रमांक 2 रायपुर की जिम्मेदारी दी गई.
- अरुण कुमार रामटेके कार्यालय अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर मंडल क्रमांक 2 रायपुर को ट्रांसफर करके कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग क्रमांक 3 नया रायपुर की जिम्मेदारी सौंप गई.
- राजेश कुमार नायडू को कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग क्रमांक 2 रायपुर को ट्रांसफर करके उन्हें कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नया रायपुर अटल नगर की जिम्मेदारी दी गई.
- भुवनेश्वर नाथ चंद्राकर को कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रायपुर को ट्रांसफर करके कार्यालय अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु मंडल रायपुर बनाया गया.
- सविता गोस्वामी को कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग दुर्ग संभाग दुर्ग को ट्रांसफर करके उन्हें कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग दुर्ग बनाया गया है.