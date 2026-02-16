ETV Bharat / state

देश के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची जारी, बस्तर संभाग के सबसे ज्यादा जिले

जगदलपुर : भारत से नक्सलवाद के खात्मे की तारीख तय है.31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर काउंटडाउन जारी है.जैसे-जैसे नक्सलवाद के खात्मे की तारीख पास आते जा रही है,वैसे वैसे फोर्स का दायरा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक बढ़ता जा रहा है.ऐसे में कई बड़े नक्सलियों ने पुनर्वास का रास्ता अपनाया है.वहीं दूसरी ओर जो नक्सली अब भी हथियार नहीं छोड़ रहे हैं,उनके खिलाफ फोर्स की कार्रवाई जारी है.

बस्तर संभाग में नक्सलियों की अब भी मौजूदगी

देश के गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के सफाए होने का दावा किया है.इसके बाद से ही नक्सल प्रभावित राज्यों में फोर्स का ऑपरेशन तेज हुआ. बात यदि नक्सलवाद की करें तो देश में अब केवल 6 जिले ही इससे प्रभावित हैं.इनमें से तीन जिले बस्तर संभाग के हैं. इन तीन जिलों में फोर्स नई रणनीति बनाकर काम कर रही है. पुलिस और सरकार के मुताबिक अभी भी इन जिलों में नक्सलियों की मौजूदगी है.सूचना तंत्र ने इन जिलों में नक्सल मूवमेंट की जानकारी दी है.