देश के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची जारी, बस्तर संभाग के सबसे ज्यादा जिले
भारत सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची जारी की है.जिसमें से तीन जिले बस्तर संभाग के हैं.इन जिलों में फोर्स एक्टिव है.
Published : February 16, 2026 at 12:44 PM IST
जगदलपुर : भारत से नक्सलवाद के खात्मे की तारीख तय है.31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर काउंटडाउन जारी है.जैसे-जैसे नक्सलवाद के खात्मे की तारीख पास आते जा रही है,वैसे वैसे फोर्स का दायरा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक बढ़ता जा रहा है.ऐसे में कई बड़े नक्सलियों ने पुनर्वास का रास्ता अपनाया है.वहीं दूसरी ओर जो नक्सली अब भी हथियार नहीं छोड़ रहे हैं,उनके खिलाफ फोर्स की कार्रवाई जारी है.
बस्तर संभाग में नक्सलियों की अब भी मौजूदगी
देश के गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के सफाए होने का दावा किया है.इसके बाद से ही नक्सल प्रभावित राज्यों में फोर्स का ऑपरेशन तेज हुआ. बात यदि नक्सलवाद की करें तो देश में अब केवल 6 जिले ही इससे प्रभावित हैं.इनमें से तीन जिले बस्तर संभाग के हैं. इन तीन जिलों में फोर्स नई रणनीति बनाकर काम कर रही है. पुलिस और सरकार के मुताबिक अभी भी इन जिलों में नक्सलियों की मौजूदगी है.सूचना तंत्र ने इन जिलों में नक्सल मूवमेंट की जानकारी दी है.
भारत सरकार ने जारी की सूची
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि समय-समय पर भारत सरकार सूची जारी करती है.इसी कड़ी में भारत सरकार ने एक और सूची जारी की है, जिसमें नक्सल प्रभावित जिलों का आंकड़ा बताया गया है.
पूरे भारतदेश में 06 नक्सल प्रभावित जिले हैं. जो सरकार और पुलिस बल के लिए टॉप प्रियोरिटी पर है. इसमें बस्तर संभाग का सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर शामिल है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य का गरियाबंद जिला भी शामिल है. वहीं अन्य राज्यों के 2 जिले हैं. जो नक्सल प्रभावित हैं- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर रेंज
बस्तर के जिलों में नक्सल विरोधी अभियान
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि इन इलाकों में काफी फोकस के साथ नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. इसके साथ ही अन्य जिलों में भी सर्चिंग सहित अन्य कार्रवाई जारी है.पूरे बस्तर संभाग के 7 जिलों में नक्सल विरोधी कार्रवाई जारी है. लेकिन हाई अलर्ट के साथ सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और गरियाबंद जिले में ज्यादा तैनाती की गई है.
