रेलवे की बड़ी लापरवाही! खोए सामान की तलाश करने वाली वेबसाइट ‘लॉस्ट एंड फाउंड महीनों से ठप, यात्री परेशान

दिल्ली रेल मंडल में यात्रियों का सामान खोने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. 2025 में ऐसे मामलों में 36% बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

आरपीएफ की ‘लॉस्ट एंड फाउंड’ वेबसाइट ठप
आरपीएफ की ‘लॉस्ट एंड फाउंड’ वेबसाइट ठप (ETV Bharat)
नई दिल्ली: रेल यात्रा के दौरान खोए सामान को वापस पाने की उम्मीद रखने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर List of Lost & Found Articles सेक्शन पिछले कई महीनों से बड़ी परेशानी बना हुआ है. यह सुविधा ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से न तो आरपीएफ बरामद किए गए सामानों की फोटो अपलोड कर पा रही है और न ही यात्री अपने खोए हुए सामान की तस्वीरें ऑनलाइन देख पा रहे हैं.

आमतौर पर किसी ट्रेन अथवा स्टेशन पर लावारिस हालत में मिलने वाले बैग, मोबाइल, लैपटॉप, नकदी या अन्य कीमती वस्तुओं की जानकारी व तस्वीरें इसी पोर्टल पर आरपीएफ द्वारा अपलोड की जाती हैं, जिससे यात्री पहचान कर अपना सामान वापस पा सकें, लेकिन तकनीकी खामी के कारण यह पूरी प्रक्रिया ठप पड़ी है. आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि इस समस्या की जानकारी संबंधित तकनीकी एजेंसी CRIS (Centre for Railway Information Systems) को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक वेबसाइट की खामी दूर नहीं हो पाई है. नतीजतन, यात्रियों व आरपीएफ दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

आरपीएफ की ‘लॉस्ट एंड फाउंड’ वेबसाइट ठप
आरपीएफ की ‘लॉस्ट एंड फाउंड’ वेबसाइट ठप (ETV Bharat)

दिल्ली मंडल में बढ़ रही सामान खोने की घटनाएं: दिल्ली रेल मंडल में यात्रियों का सामान खोने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. आरपीएफ के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में ऐसे मामलों में लगभग 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जहां वर्ष 2024 में कुल 13,869 यात्रियों ने अपना सामान खोने की शिकायतें दर्ज कराई थीं. वहीं वर्ष 2025 में 30 नवंबर तक ही यह संख्या बढ़कर 18,829 हो गई है. बढ़ती यात्रियों की भीड़, भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म, ट्रेन में चढ़ने–उतरने की जल्दबाजी व यात्रियों की थोड़ी सी लापरवाही इस बढ़ते ट्रेंड के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं.

रेल यात्रियों की उम्मीदों पर लगा ब्रेक
रेल यात्रियों की उम्मीदों पर लगा ब्रेक (ETV Bharat)

रोजाना 60–70 शिकायतें, फिर भी त्वरित कार्रवाई: आरपीएफ के दिल्ली मंडल के डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर (DSC) आशुतोष पांडेय ने बताया कि दिल्ली डिवीजन में आरपीएफ को रोजाना औसतन 60 से 70 शिकायतें सामान खोने की मिलती हैं. उन्होंने कहा कि जैसे ही किसी यात्री का सामान ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर छूटने की सूचना मिलती है, हमारी आरपीएफ की टीम तुरंत कार्रवाई करती है. कई बार आरपीएफ कर्मियों को खुद स्टेशन या ट्रेन में लावारिस सामान मिल जाता है. यदि मालिक की पहचान हो जाती है तो सीधे संपर्क कर सामान दे दिया जाता है. यदि पहचान नहीं हो पाती, तो उसे लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस (LPO) में जमा कर दिया जाता है.

हालांकि, वेबसाइट के लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन के काम न करने से बरामद सामान की सार्वजनिक जानकारी साझा नहीं हो पा रही है, जिससे कई मामलों में यात्रियों तक सूचना नहीं पहुंच पाती है. अब निगाहें CRIS व रेलवे प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस तकनीकी समस्या को कब तक दूर कर पाते हैं, जिससे आरपीएफ की मेहनत व यात्रियों की उम्मीद दोनों को सही मंजिल मिल सके.

" वेबसाइट का List of Lost & Found Articles सेक्शन तकनीकी खामी के कारण काम नहीं कर रहा है. बहुत जल्द की इस सेक्शन की तकनीकी खामी को दूर किया जाएगा. इसके बाद समस्या का समाधान हो जाएगा. आरपीएफ भी सामान की डिटेल्स वेबसाइट पर डाल सकेगी और लोग भी उसे देख सकेंगे" –हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर रेलवे-

