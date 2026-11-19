झारखंड में साल 2027 में राजपत्रित अवकाश की सूची जारी, देखें छुट्टी की लिस्ट
हेमंत सरकार ने सरकारी कार्यालयों और बैंकों के लिए 2027 में पड़ने वाले त्योहारों और पर्वों के लिए अवकाश की घोषणा की. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.
Published : November 19, 2026 at 3:22 PM IST
रांचीः हेमंत सरकार ने सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए वर्ष 2027 में पड़ने वाले त्योहारों, राष्ट्रीय पर्वों और बैंक लेखा बंदी के लिए सार्वजनिक और अन्य अवकाश की घोषणा कर दी है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है.
4 और 5 नवंबर को संध्या अर्घ्य एवंम प्रात: अर्घ्य की छुट्टी
अगले साल दुर्गा पूजा के दौरान 7 अक्टूबर को महाअष्टमी, 8 अक्टूबर को महानवमी और 9 अक्टूबर को विजयादशमी की छुट्टी रहेगी. वहीं 10 अक्टूबर को रविवार होने की वजह से कर्मचारियों को लगातार चार दिन की छुट्टी मिलेगी. लोक आस्था के महापर्व छठ के मद्देनजर 4 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 5 नवंबर को प्रात: अर्घ्य को लेकर छुट्टी रहेगी.
झारखंड में राजपत्रित अवकाश
साल - 2027
|त्यौहार
|महीना
|दिन
|गणतंत्र दिवस
|26 जनवरी
|मंगलवार
|महाशिवरात्री
|06 मार्च
|शनिवार
|ईद-उल-फितर
|10 मार्च
|बुधवार
|होलिका दहन
|22 मार्च
|सोमवार
|होली
|23 मार्च
|मंगलवार
|गुड फ्राइडे
|26 मार्च
|शुक्रवार
|सरहुल
|09 अप्रैल
|शुक्रवार
|अंबेडकर जयंती
|14 अप्रैल
|बुधवार
|रामनवमी
|15 अप्रैल
|गुरुवार
|महावीर जयंती
|19 अप्रैल
|सोमवार
|ईद-उल-जुहा (बकरीद)
|17 मई
|सोमवार
|बुद्ध पूर्णिमा/ पं. रघुनाथ मुर्मू जयंती
|20 मई
|गुरुवार
|मुहर्रम
|16 जून
|बुधवार
|जन्माष्टमी
|25 अगस्त
|बुधवार
|करमा पूजा
|11 सितंबर
|शनिवार
|महात्मा गांधी जयंती
|02 अक्टूबर
|शनिवार
|महाअष्टमी
|07 अक्टूबर
|गुरुवार
|महानवमी
|08 अक्टूबर
|शुक्रवार
|विजयादशमी
|09 अक्टूबर
|शनिवार
|दीपावली
|29 अक्टूबर
|शुक्रवार
|छठ - शाम का अर्घ्य
|04 नवंबर
|गुरुवार
|छठ - सुबह का अर्घ्य-
|05 नवंबर
|शुक्रवार
|क्रिसमस
|25 दिसंबर
|शनिवार
मार्च और अक्टूबर महीने में 05-05 दिन अवकाश
इस तरह से एन.आई.एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत कुल 23 दिन राजपत्रित अवकाश रहेगा. इस बात का भी जिक्र किया गया है कि स्वतंत्रता दिवस, मिलाद-उन-नबी (ईद-ए-मिलाद) और गुरुनानक जयंती को रविवारीय अवकाश पड़ने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है. हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि जिन प्रतिष्ठानों में रविवार को कार्यदिवस होता है, वहां संबंधित तिथियों को अवकाश रहेगा. लिस्ट पर गौर करें तो अगले साल सबसे ज्यादा मार्च और अक्टूबर महीने में 05-05 दिन अवकाश रहेगा.
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