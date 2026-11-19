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झारखंड में साल 2027 में राजपत्रित अवकाश की सूची जारी, देखें छुट्टी की लिस्ट

झारखंड मंत्रालय ( Etv Bharat )

रांचीः हेमंत सरकार ने सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए वर्ष 2027 में पड़ने वाले त्योहारों, राष्ट्रीय पर्वों और बैंक लेखा बंदी के लिए सार्वजनिक और अन्य अवकाश की घोषणा कर दी है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है.

4 और 5 नवंबर को संध्या अर्घ्य एवंम प्रात: अर्घ्य की छुट्टी