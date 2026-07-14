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बांकीपुर फतह के लिए BJP ने उतारी दिग्गजों की फौज, 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी

बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है. नीरज सिन्हा की जीत के लिए 40 दिग्गजों को जिम्मा मिला है.

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बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 14, 2026 at 8:22 PM IST

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पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर पूरे देश के निगाहें टिकी है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बांकीपुर को प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है. यही वजह है कि पार्टी ने अपने प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्रियों के नाम शामिल हैं.

40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी: स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, प्रभारी विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, डॉ. संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, राज भूषण चौधरी, दिलीप जायसवाल, अश्विनी कुमार चौबे, विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव, रेणु देवी, संजीव चौरसिया और पवन सिंह समेत 40 नेताओं को जगह दी गई है.

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बांकीपुर के लिए बीजेपी ने उतारी दिग्गजों की फौज (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं करेंगे प्रचार: सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम शामिल नहीं है। इससे साफ संकेत मिलता है कि भाजपा इस उपचुनाव में राज्य और क्षेत्रीय नेतृत्व के सहारे चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएगी.

श्रेयसी सिंह और नीतीश मिश्र को नहीं मिली जगह: बिहार में कई ऐसे नेता भी है जिन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में जगह नहीं मिली है. उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह और नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा के अलावे पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को स्टार प्रचारक को में जगह नहीं मिली है. यह तीनों नेता बिहार में मजबूत नेता माने जाते हैं और दो तो बिहार सरकार में मंत्री हैं.

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सम्राट चौधरी और नितिन नबीन के साथ नीरज सिन्हा (ETV Bharat)

पवन सिंह को मिली सूची में जगह: 40 स्टार प्रचारकों की सूची में कई कलाकारों को भी शामिल किया गया है. मनोज तिवारी पवन सिंह और मैथिली ठाकुर को स्टार प्रचारकों की सूची में जगह मिली है. स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री समेत 8 बिहार सरकार के मंत्री और चार केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है. यह सभी स्टार प्रचारक बांकीपुर विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे.

"पार्टी स्टार प्रचारकों की सूची जारी करती है और स्थानीय मुद्दों और समीकरण को ध्यान में रखते हुए नेताओं को लगाया जाता है, क्योंकि एक ही विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हैं इस वजह से तमाम बड़े नेताओं को चुनाव में लगाया जा रहा है. हम हर हाल में बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी

कौन-कौन हैं उम्मीदवार?: बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा के सामने आरजेडी से रेखा गुप्ता और जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर मैदान में हैं. इस सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी.

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