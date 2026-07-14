ETV Bharat / state

बांकीपुर फतह के लिए BJP ने उतारी दिग्गजों की फौज, 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं करेंगे प्रचार: सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम शामिल नहीं है। इससे साफ संकेत मिलता है कि भाजपा इस उपचुनाव में राज्य और क्षेत्रीय नेतृत्व के सहारे चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएगी.

40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी: स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, प्रभारी विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, डॉ. संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, राज भूषण चौधरी, दिलीप जायसवाल, अश्विनी कुमार चौबे, विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव, रेणु देवी, संजीव चौरसिया और पवन सिंह समेत 40 नेताओं को जगह दी गई है.

श्रेयसी सिंह और नीतीश मिश्र को नहीं मिली जगह: बिहार में कई ऐसे नेता भी है जिन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में जगह नहीं मिली है. उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह और नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा के अलावे पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को स्टार प्रचारक को में जगह नहीं मिली है. यह तीनों नेता बिहार में मजबूत नेता माने जाते हैं और दो तो बिहार सरकार में मंत्री हैं.

सम्राट चौधरी और नितिन नबीन के साथ नीरज सिन्हा (ETV Bharat)

पवन सिंह को मिली सूची में जगह: 40 स्टार प्रचारकों की सूची में कई कलाकारों को भी शामिल किया गया है. मनोज तिवारी पवन सिंह और मैथिली ठाकुर को स्टार प्रचारकों की सूची में जगह मिली है. स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री समेत 8 बिहार सरकार के मंत्री और चार केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है. यह सभी स्टार प्रचारक बांकीपुर विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे.

"पार्टी स्टार प्रचारकों की सूची जारी करती है और स्थानीय मुद्दों और समीकरण को ध्यान में रखते हुए नेताओं को लगाया जाता है, क्योंकि एक ही विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हैं इस वजह से तमाम बड़े नेताओं को चुनाव में लगाया जा रहा है. हम हर हाल में बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी

कौन-कौन हैं उम्मीदवार?: बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा के सामने आरजेडी से रेखा गुप्ता और जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर मैदान में हैं. इस सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी.

ये भी पढ़ें: