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कोटा जिला परिषद के लिए भाजपा–कांग्रेस के ये हैं कैंडिडेट, कांग्रेस नेता ने लगाए परिवारवाद के आरोप

कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि परिवार का मामला है. हम सबको बैठकर समझाएंगे और मामले को सुलझा लेंगे.

BJP candidate emerging after filing nomination alongside MLA Kalpana Devi
विधायक कल्पना देवी के साथ नामांकन दाखिल करके बाहर आते भाजपा प्रत्याशी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2026 at 7:59 PM IST

4 Min Read
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कोटा : पंचायतीराज चुनाव के तहत कोटा जिला परिषद के लिए भाजपा और कांग्रेस के सभी कैंडिडेट्स ने मंगलवार को अपने नामांकन दाखिल किए. नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को लाडपुरा, इटावा, सुल्तानपुर और सांगोद पंचायत समितियां में भी नामांकन दाखिल किए गए. इस दौरान कुछ कांग्रेस नेताओं ने टिकट वितरण में परिवारवाद के आरोप लगाए. वहीं नामांकन के दौरान मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने अपनी–अपनी पार्टी की जीत के दावे किए.

कोटा जिला परिषद की बात की जाए, तो 25 वार्डों में 88 कैंडिडेट ने 93 आवेदन दाखिल किए हैं. इनमें भाजपा–कांग्रेस की ओर से 51 नामांकन ​दाखिल किए गए हैं. वार्ड नंबर 23 में भाजपा की तरफ से दो नामांकन भरे गए हैं. इटावा पंचायत समिति में 23 वार्डों के लिए 89 कैंडिडेट ने 90 नामांकन दाखिल किए. इसी तरह से लाडपुरा के 17 वार्डों में 46 कैंडिडेट ने 49 आवेदन दिए. सांगोद पंचायत समिति के 23 वार्डों में 67 कैंडिडेट ने 70 नामांकन दाखिल किए. इसी तरह से सुल्तानपुर में 21 कैंडिडेट ने 65 वार्डों के लिए 70 आवेदन दिए.

पढ़ें: जोधपुर जिला परिषद चुनाव: 43 वार्ड के लिए 195 उम्मीदवारों ने भरे 208 नामांकन, मदेरणा परिवार ने बनाई दूरी

अपनी–अपनी जीत के दावे : नामांकन प्रक्रिया के दौरान पहुंचे मंत्री मदन दिलावर ने भाजपा की जीत का दावा किया है. वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और कांग्रेस नेता नईमुद्दीन गुड्डू ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है. भाजपा विधायक कल्पना देवी ने दावा किया कि लाडपुरा पंचायत समिति और जिला प्रमुख भी भाजपा का होगा. देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर का कहना है कि टिकट को लेकर कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं थी, सब एकजुट होकर ही चुनाव लड़ रहे हैं.

Congress candidate after filing nomination alongside Congress District President Bhanu Pratap Singh
कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के साथ नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस कैंडिडेट (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: नामांकन के अंतिम दिन उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़, प्रत्याशियों ने कहा, 'मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव'

कांग्रेस नेता ने लगाया परिवारवाद का आरोप : कांग्रेस के सुल्तानपुर के पूर्व ब्लाक अध्यक्ष हेमंत कुमार शर्मा झाला ने जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और पीपल्दा विधायक चेतन पटेल कोलाना पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस बनाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष ने अपनी पत्नी निकिता हाड़ा को ही वार्ड नंबर 23 से टिकट दे दिया. जबकि ब्लॉक अध्यक्ष ने मुझे मजबूत मानते हुए टिकट की सिफारिश की थी, लेकिन फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लडूंगा, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा. इस पर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि परिवार का मामला है. हम सबको बैठकर समझाएंगे और मामले को सुलझा लेंगे. सब एकजुट होकर ही चुनावी मैदान में उतरेंगे.

Hemant Kumar Sharma Jhala accusing Congress leaders
कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हेमंत कुमार शर्मा झाला (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव: अंतिम दिन प्रत्याशियों ने भरे नामांकन, अपनी–अपनी जीत का किया दावा

भाजपा से कांग्रेस नेताओं के मिले होने का आरोप : कांग्रेस नेता हरिप्रकाश शर्मा ने कहा कि वह वार्ड नंबर 16 से अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन जनरल सीट होने के बावजूद महिला को एसटी कैटेगरी से आने वाली धौली बाई मीणा को टिकट दे दिया गया. हरि प्रकाश शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट में नारेबाजी भी की थी. इस दौरान नयापुरा थाना अधिकारी राजपाल सिंह राठौड़ के साथ उनकी बहस हो गई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा से मिलकर यह कृत्य किया है. उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सहित अन्य पर भी आरोप लगाए.

Congress leader Hari Prakash Sharma clashing with police
पुलिस से उलझते कांग्रेस नेता हरि प्रकाश शर्मा (ETV Bharat Kota)

कोटा जिला परिषद: कांग्रेस–भाजपा के 25 वार्ड में ये हैं प्रत्याशी:

वार्ड कांग्रेसभाजपा
1चन्द्र प्रकाश हितेंद्र नागर
2शानू राठौड़नेहा सुमन
3सुशीला बाईरंजना गोचर
4अशोक मीणा विष्णु भील
5शिवानी कुशवाहपूजा सुमन
6चतुर्भुज यादवभूपेंद्र अहीर
7पूजा मेहरामीनाक्षी वर्मा
8सुरेश धाकड़शंभू सिंह शक्तावत
9मोहन लाल अजय वाडिया
10अशोक कुमार मेघवालदिनेश कुमार मेघवाल
11मनोज कुमार मालवहरिनारायण
12नीरजसोनू शर्मा
13सम्भव वर्माकौशल कुमार सोनी
14राज बहादुर गुर्जरओम नगर अडूसा
15पूजा मीणा कमलेश शर्मा
16धोली बाई मीणाकिरण तिवारी
17कोमल सामरिया राजनीता मेघवाल
18सरोज मीणा संतोष बाई मीणा
19हेमलता नन्दवानारजनी सिंह
20रमेशचन्द हरिमोहन
21देशराज गुर्जरबबलू जाटव
22जमना शंकर मीणा हरिप्रकाश
23निकिता हाड़ामधु नागर
24मनभर बाई मीणारेखा बाई
25संतोष बाई बैरवासुगना बाई

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