कोटा जिला परिषद के लिए भाजपा–कांग्रेस के ये हैं कैंडिडेट, कांग्रेस नेता ने लगाए परिवारवाद के आरोप
कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि परिवार का मामला है. हम सबको बैठकर समझाएंगे और मामले को सुलझा लेंगे.
Published : October 13, 2026 at 7:59 PM IST
कोटा : पंचायतीराज चुनाव के तहत कोटा जिला परिषद के लिए भाजपा और कांग्रेस के सभी कैंडिडेट्स ने मंगलवार को अपने नामांकन दाखिल किए. नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को लाडपुरा, इटावा, सुल्तानपुर और सांगोद पंचायत समितियां में भी नामांकन दाखिल किए गए. इस दौरान कुछ कांग्रेस नेताओं ने टिकट वितरण में परिवारवाद के आरोप लगाए. वहीं नामांकन के दौरान मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने अपनी–अपनी पार्टी की जीत के दावे किए.
कोटा जिला परिषद की बात की जाए, तो 25 वार्डों में 88 कैंडिडेट ने 93 आवेदन दाखिल किए हैं. इनमें भाजपा–कांग्रेस की ओर से 51 नामांकन दाखिल किए गए हैं. वार्ड नंबर 23 में भाजपा की तरफ से दो नामांकन भरे गए हैं. इटावा पंचायत समिति में 23 वार्डों के लिए 89 कैंडिडेट ने 90 नामांकन दाखिल किए. इसी तरह से लाडपुरा के 17 वार्डों में 46 कैंडिडेट ने 49 आवेदन दिए. सांगोद पंचायत समिति के 23 वार्डों में 67 कैंडिडेट ने 70 नामांकन दाखिल किए. इसी तरह से सुल्तानपुर में 21 कैंडिडेट ने 65 वार्डों के लिए 70 आवेदन दिए.
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अपनी–अपनी जीत के दावे : नामांकन प्रक्रिया के दौरान पहुंचे मंत्री मदन दिलावर ने भाजपा की जीत का दावा किया है. वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और कांग्रेस नेता नईमुद्दीन गुड्डू ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है. भाजपा विधायक कल्पना देवी ने दावा किया कि लाडपुरा पंचायत समिति और जिला प्रमुख भी भाजपा का होगा. देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर का कहना है कि टिकट को लेकर कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं थी, सब एकजुट होकर ही चुनाव लड़ रहे हैं.
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कांग्रेस नेता ने लगाया परिवारवाद का आरोप : कांग्रेस के सुल्तानपुर के पूर्व ब्लाक अध्यक्ष हेमंत कुमार शर्मा झाला ने जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और पीपल्दा विधायक चेतन पटेल कोलाना पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस बनाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष ने अपनी पत्नी निकिता हाड़ा को ही वार्ड नंबर 23 से टिकट दे दिया. जबकि ब्लॉक अध्यक्ष ने मुझे मजबूत मानते हुए टिकट की सिफारिश की थी, लेकिन फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लडूंगा, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा. इस पर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि परिवार का मामला है. हम सबको बैठकर समझाएंगे और मामले को सुलझा लेंगे. सब एकजुट होकर ही चुनावी मैदान में उतरेंगे.
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भाजपा से कांग्रेस नेताओं के मिले होने का आरोप : कांग्रेस नेता हरिप्रकाश शर्मा ने कहा कि वह वार्ड नंबर 16 से अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन जनरल सीट होने के बावजूद महिला को एसटी कैटेगरी से आने वाली धौली बाई मीणा को टिकट दे दिया गया. हरि प्रकाश शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट में नारेबाजी भी की थी. इस दौरान नयापुरा थाना अधिकारी राजपाल सिंह राठौड़ के साथ उनकी बहस हो गई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा से मिलकर यह कृत्य किया है. उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सहित अन्य पर भी आरोप लगाए.
कोटा जिला परिषद: कांग्रेस–भाजपा के 25 वार्ड में ये हैं प्रत्याशी:
|वार्ड
|कांग्रेस
|भाजपा
|1
|चन्द्र प्रकाश
|हितेंद्र नागर
|2
|शानू राठौड़
|नेहा सुमन
|3
|सुशीला बाई
|रंजना गोचर
|4
|अशोक मीणा
|विष्णु भील
|5
|शिवानी कुशवाह
|पूजा सुमन
|6
|चतुर्भुज यादव
|भूपेंद्र अहीर
|7
|पूजा मेहरा
|मीनाक्षी वर्मा
|8
|सुरेश धाकड़
|शंभू सिंह शक्तावत
|9
|मोहन लाल
|अजय वाडिया
|10
|अशोक कुमार मेघवाल
|दिनेश कुमार मेघवाल
|11
|मनोज कुमार मालव
|हरिनारायण
|12
|नीरज
|सोनू शर्मा
|13
|सम्भव वर्मा
|कौशल कुमार सोनी
|14
|राज बहादुर गुर्जर
|ओम नगर अडूसा
|15
|पूजा मीणा
|कमलेश शर्मा
|16
|धोली बाई मीणा
|किरण तिवारी
|17
|कोमल सामरिया
|राजनीता मेघवाल
|18
|सरोज मीणा
|संतोष बाई मीणा
|19
|हेमलता नन्दवाना
|रजनी सिंह
|20
|रमेशचन्द
|हरिमोहन
|21
|देशराज गुर्जर
|बबलू जाटव
|22
|जमना शंकर मीणा
|हरिप्रकाश
|23
|निकिता हाड़ा
|मधु नागर
|24
|मनभर बाई मीणा
|रेखा बाई
|25
|संतोष बाई बैरवा
|सुगना बाई