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कोटा जिला परिषद के लिए भाजपा–कांग्रेस के ये हैं कैंडिडेट, कांग्रेस नेता ने लगाए परिवारवाद के आरोप

विधायक कल्पना देवी के साथ नामांकन दाखिल करके बाहर आते भाजपा प्रत्याशी ( ETV Bharat Kota )

कोटा : पंचायतीराज चुनाव के तहत कोटा जिला परिषद के लिए भाजपा और कांग्रेस के सभी कैंडिडेट्स ने मंगलवार को अपने नामांकन दाखिल किए. नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को लाडपुरा, इटावा, सुल्तानपुर और सांगोद पंचायत समितियां में भी नामांकन दाखिल किए गए. इस दौरान कुछ कांग्रेस नेताओं ने टिकट वितरण में परिवारवाद के आरोप लगाए. वहीं नामांकन के दौरान मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने अपनी–अपनी पार्टी की जीत के दावे किए.

कोटा जिला परिषद की बात की जाए, तो 25 वार्डों में 88 कैंडिडेट ने 93 आवेदन दाखिल किए हैं. इनमें भाजपा–कांग्रेस की ओर से 51 नामांकन ​दाखिल किए गए हैं. वार्ड नंबर 23 में भाजपा की तरफ से दो नामांकन भरे गए हैं. इटावा पंचायत समिति में 23 वार्डों के लिए 89 कैंडिडेट ने 90 नामांकन दाखिल किए. इसी तरह से लाडपुरा के 17 वार्डों में 46 कैंडिडेट ने 49 आवेदन दिए. सांगोद पंचायत समिति के 23 वार्डों में 67 कैंडिडेट ने 70 नामांकन दाखिल किए. इसी तरह से सुल्तानपुर में 21 कैंडिडेट ने 65 वार्डों के लिए 70 आवेदन दिए.