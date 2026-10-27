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यूपी बोर्ड परीक्षा-2027 के लिए 7526 प्रस्तावित केंद्रों की सूची जारी, कल तक कर सकेंगे ऑब्जेक्शन

यूपी बोर्ड परीक्षा-2027 के लिए 7526 प्रस्तावित केंद्रों की सूची जारी ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2027 में 5 फरवरी से प्रस्तावित हाईस्कूल-इंटर परीक्षा को लेकर सोमवार को प्रस्तावित 7526 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है. प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी गई है. जारी परीक्षा केंद्रों की सूची को लेकर 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गई है. उसके बाद परीक्षा केंद्रों की फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी.

परिषद के सचिव भगवती सिंह के अनुसार, सूची को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के परीक्षण और अनुमोदन के लिए जारी किया गया है. परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संबंधित विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, अभिभावकों, प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है.

28 अक्टूबर तक दर्ज़ करा सकेंगे आपत्तियां बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के मुताबिक, ऑनलाइन चयनित परीक्षा केंद्रों के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति या शिकायत होने पर संबंधित छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य अथवा प्रबंधक निर्धारित प्रारूप में उचित कारण और साक्ष्य के साथ अपना प्रत्यावेदन परिषद के पोर्टल upmsp.edu.in पर 28 अक्टूबर 2026 तक प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. प्राप्त आपत्तियों का जिला विद्यालय निरीक्षक समुचित परीक्षण कर समयबद्ध निस्तारण करेंगे. इसके बाद जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति से अनुमोदित अथवा संस्तुत सूची और आख्या 6 नवंबर 2026 तक परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी की जाएगी. राजकीय विद्यालयों के 862, सहायता प्राप्त के 3276 केंद्र प्रस्तावित