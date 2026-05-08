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बिहार में 4 जिलों के डीएम सहित 36 IAS अधिकारी की मसूरी में ट्रेनिंग, देखें पूरी लिस्ट

पटना: बिहार कैडर के 36 आईएएस अधिकारियों को 15 जून से 10 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी में अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण (मिड-करियर ट्रेनिंग) फेज-4 के लिए भेजा जाएगा. इस दौरान राजधानी पटना सहित चार जिलों के जिलाधिकारी भी प्रशिक्षण में शामिल होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में इन अधिकारियों के नामों की सूची जारी की गई है.

प्रमुख जिलाधिकारियों का नाम शामिल: प्रशिक्षण के लिए चयनित अधिकारियों में पटना के डीएम त्यागराजन एस एम, दरभंगा के डीएम कौशल कुमार, नालंदा के डीएम कुंदन कुमार और बेगूसराय के डीएम श्रीकांत शास्त्री शामिल हैं. इन चारों जिलाधिकारियों के मसूरी जाने से संबंधित जिलों के प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है. विभाग अब इन पदों पर अंतरिम व्यवस्था करने में जुट गया है.

IAS अधिकारियों की लिस्ट (ETV Bharat)

विभागीय सचिव भी होंगे शामिल: ट्रेनिंग सूची में कई महत्वपूर्ण विभागों के सचिवों के नाम भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव चंद्रशेखर सिंह, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, सारण प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव सहित ऊर्जा, उच्च शिक्षा, युवा रोजगार एवं कौशल, योजना एवं विकास विभाग के सचिव भी इस प्रशिक्षण में भाग लेंगे.

25 दिनों तक चलेगी विशेष ट्रेनिंग: यह 25 दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग और डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहेगा. अकादमी के विशेषज्ञ अधिकारी इन सत्रों के माध्यम से प्रशासनिक क्षमता विकास और आधुनिक चुनौतियों से निपटने की रणनीतियों पर प्रशिक्षण देंगे. अधिकारियों को अकादमी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा.