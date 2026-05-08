बिहार में 4 जिलों के डीएम सहित 36 IAS अधिकारी की मसूरी में ट्रेनिंग, देखें पूरी लिस्ट
बिहार कैडर के 36 आईएएस अधिकारियों, जिनमें पटना, दरभंगा, नालंदा और बेगूसराय के डीएम व कई सचिव शामिल हैं, उनको अनिवार्य मध्यकालीन प्रशिक्षण प्राप्त होगा.
Published : May 8, 2026 at 9:28 AM IST
पटना: बिहार कैडर के 36 आईएएस अधिकारियों को 15 जून से 10 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी में अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण (मिड-करियर ट्रेनिंग) फेज-4 के लिए भेजा जाएगा. इस दौरान राजधानी पटना सहित चार जिलों के जिलाधिकारी भी प्रशिक्षण में शामिल होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में इन अधिकारियों के नामों की सूची जारी की गई है.
प्रमुख जिलाधिकारियों का नाम शामिल: प्रशिक्षण के लिए चयनित अधिकारियों में पटना के डीएम त्यागराजन एस एम, दरभंगा के डीएम कौशल कुमार, नालंदा के डीएम कुंदन कुमार और बेगूसराय के डीएम श्रीकांत शास्त्री शामिल हैं. इन चारों जिलाधिकारियों के मसूरी जाने से संबंधित जिलों के प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है. विभाग अब इन पदों पर अंतरिम व्यवस्था करने में जुट गया है.
विभागीय सचिव भी होंगे शामिल: ट्रेनिंग सूची में कई महत्वपूर्ण विभागों के सचिवों के नाम भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव चंद्रशेखर सिंह, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, सारण प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव सहित ऊर्जा, उच्च शिक्षा, युवा रोजगार एवं कौशल, योजना एवं विकास विभाग के सचिव भी इस प्रशिक्षण में भाग लेंगे.
25 दिनों तक चलेगी विशेष ट्रेनिंग: यह 25 दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग और डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहेगा. अकादमी के विशेषज्ञ अधिकारी इन सत्रों के माध्यम से प्रशासनिक क्षमता विकास और आधुनिक चुनौतियों से निपटने की रणनीतियों पर प्रशिक्षण देंगे. अधिकारियों को अकादमी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा.
प्रशासन पर पड़ेगा असर: तीन दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों के एक साथ मसूरी जाने से विभिन्न विभागों और जिलों के दैनिक कामकाज पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में वैकल्पिक प्रभार की व्यवस्था को लेकर विभागीय स्तर पर हलचल शुरू हो गई है. अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं.
प्रशिक्षण का उद्देश्य क्षमता वृद्धि: मध्य सेवाकालीन यह प्रशिक्षण आईएएस अधिकारियों को समसामयिक प्रशासनिक मुद्दों से निपटने के लिए तैयार करता है. डिजिटल टूल्स, नीति निर्माण और सुशासन के नए मॉडल पर फोकस रहेगा, जिससे अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें.
विभाग ने जारी किया आदेश: सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी चयनित अधिकारियों को तुरंत अकादमी में पंजीकरण कराने और ट्रेनिंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं. यह प्रशिक्षण बिहार प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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