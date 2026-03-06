ETV Bharat / state

रायबरेली में इस होली पर तीन दिन में बिकी 9 करोड़ रुपये की दारू, टूटे पुराने रिकार्ड

जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया, 1 मार्च से 3 मार्च के बीच दुकानों से 13 करोड़ 34 लाख की शराब की बिक्री हुई

रायबरेली में होली पर खूब छलके जाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026

Updated : March 6, 2026

रायबरेली: होली पर शराब बिक्री ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले. महज तीन दिन में जिले में कुल 13 करोड़ से ज्यादा की शराब बिक्री हुई है जिसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. शराब बिक्री के आंकड़ों पर खुशी जाहिर करते हुए जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि एक से तीन मार्च के बीच दुकानों से 13.34 करोड़ रुपये की शराब बिक गई थी.

यह आंकड़ा पिछले वर्ष की होली की तुलना में 9.58 करोड़ रुपये अधिक है.

पिछले वर्ष के मुकाबले भारी बढ़त: उन्होंने बताया कि अमूमन होली के त्यौहार पर शराब की अधिक बिक्री होती ही है. पिछले साल होली मार्च महीने के मध्य में थी लेकिन इस बार होली महीने की शुरुआत में आई. इस सीजन में लोग शराब का उठान अधिक करते ही हैं. पिछले साल होली के तीन दिनों में 3.76 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी जबकि इस बार यह बढ़कर 13 करोड़ 34 लाख तक पहुंच गई.

देसी, अंग्रेजी और बियर की बिक्री बढ़ी: उन्होंने बताया कि देसी शराब की 6.23 करोड़, अंग्रेजी शराब की 5.29 करोड़ रुपये तथा बियर की 1.82 करोड़ रुपये की सेल हुई. पिछली होली में देसी शराब की बिक्री 2.56 करोड़, अंग्रेजी की 88 लाख और बियर की मात्र 33 लाख रुपये रही थी. इस बार की होली पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है. विभाग ने अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए ड्रोन कैमरे से विशेष निगरानी रखी थी.

रेवेन्यू में बंपर उछाल: जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के सहयोग से अवैध शराब पर पूरी तरह नजर बनाए रखी गई. होली के जश्न में शराब प्रेमियों ने जमकर जाम छलकाए जिसके कारण फेस्टिव सीजन में दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी. इस बंपर बिक्री से आबकारी विभाग को बड़े राजस्व की प्राप्ति हुई है. विभाग के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि जिले में इस बार जोश और जाम के साथ होली मनाई गई.

