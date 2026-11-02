डाक पार्सल की आड़ में बिहार तक पहुंच रही थी लाखों की अवैध शराब,औरैया में अवैध तस्करी का भंडाफोड़

डाक पार्सल की आड़ में बिहार तक पहुंच रही थी लाखों की अवैध शराब,औरैया में अवैध तस्करी का भंडाफोड़
औरैया में अंग्रेजी शराब की 80 पेटियां, 83 पैकेज दवाइयां और तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा डाक पार्सल लिखा लोडर बरामद किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 9:49 AM IST
औरैया: औरैया जिले में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अजीतमल पुलिस और स्वाट-सर्विलांस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है.
पुलिस ने दवाइयों की आड़ में शराब की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब की 80 पेटियां, 83 पैकेज दवाइयां और तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा डाक पार्सल लिखा लोडर बरामद किया गया है.
बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब छह लाख रुपये बताई गई है, जबकि लोडर की कीमत लगभग 15 लाख रुपये आंकी गई है.
पुलिस के मुताबिक, धनतेरस और दीपावली जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.
इसी क्रम में अजीतमल पुलिस और स्वाट-सर्विलांस की संयुक्त टीम अनंतराम टोल प्लाजा पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी सूचना मिली कि डाक पार्सल लिखे एक लोडर में दवाइयों के बीच छिपाकर अवैध शराब की तस्करी की जा रही है.
सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीम ने एनएच-19 पर इटावा से औरैया मार्ग के कस्बा अजीतमल में भटा रोड के पास सर्विस रोड पर घेराबंदी कर लोडर को रोक लिया.
तलाशी के दौरान उसमें से चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब की 80 पेटियां और 83 पैकेज दवाइयां बरामद हुईं. दवाइयों से संबंधित चालान, रसीद और बिल भी मिले.
पुलिस ने मौके से लोडर चालक रामकुमार पुत्र प्रेमचंद्र निवासी महादेव पूर्वा, थाना इंदरगढ़, जनपद कन्नौज को गिरफ्तार कर लिया.
इस मामले में थाना अजीतमल में आबकारी अधिनियम की धारा 60, 63 और 72 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया है कि लाखों रु शराब बरामद की गई है.
वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पुलिस और अन्य लोगों को शक से बचाने के लिए डाक पार्सल लिखे लोडर में दवाइयों की आड़ लेकर कई बार शराब की तस्करी कर चुका है. वह चंडीगढ़ से सस्ते दामों पर शराब खरीदकर बिहार में महंगे दामों पर बेचता था.
आरोपी ने बिहार के मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में दो बार जेल जाने की बात भी बताई है. पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है.