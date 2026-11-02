ETV Bharat / state

डाक पार्सल की आड़ में बिहार तक पहुंच रही थी लाखों की अवैध शराब,औरैया में अवैध तस्करी का भंडाफोड़

पार्सल की आड़ में बिहार तक पहुंच रही थी लाखों की शराब. ( ईटीवी भारत )

औरैया: औरैया जिले में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अजीतमल पुलिस और स्वाट-सर्विलांस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है.

पुलिस ने दवाइयों की आड़ में शराब की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब की 80 पेटियां, 83 पैकेज दवाइयां और तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा डाक पार्सल लिखा लोडर बरामद किया गया है.

पार्सल की आड़ में बिहार तक पहुंच रही थी लाखों की शराब. (ईटीवी भारत) बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब छह लाख रुपये बताई गई है, जबकि लोडर की कीमत लगभग 15 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस के मुताबिक, धनतेरस और दीपावली जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में अजीतमल पुलिस और स्वाट-सर्विलांस की संयुक्त टीम अनंतराम टोल प्लाजा पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी सूचना मिली कि डाक पार्सल लिखे एक लोडर में दवाइयों के बीच छिपाकर अवैध शराब की तस्करी की जा रही है. सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीम ने एनएच-19 पर इटावा से औरैया मार्ग के कस्बा अजीतमल में भटा रोड के पास सर्विस रोड पर घेराबंदी कर लोडर को रोक लिया.