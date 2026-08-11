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ट्रक के गुप्त तहखाने से 75 लाख की शराब बरामद, पंजाब से पहुंचाई जा रही थी बिहार

कैमूर: बिहार के कैमूर में दिल्ली-कोलकाता हाईवे स्थित समेकित जांच चौकी के उत्पाद चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग ने मंगलवार की सुबह बड़ी कार्रवाई की. विभाग की टीम ने पंजाब से एक ट्रक में छिपाकर लाई जा रही करीब 4815 लीटर शराब बरामद की. जब्त शराब की अनुमानित कीमत 70 से 75 लाख रुपये बताई जा रही है. मामले में ट्रक चालक और सहचालक को गिरफ्तार किया गया है.

गोबर की खाद के बीच छिपाया शराब: यूपी की ओर से आ रहे पंजाब के नंबर प्लेट वाले 14 चक्का ट्रक की जांच के दौरान उत्पाद विभाग को संदेह हुआ. तलाशी लेने पर ट्रक में सड़े हुए गोबर जैसी खाद के बीच लोहे का गुप्त तहखाना बना हुआ मिला. इसी छिपे हुए कक्ष में शराब की बड़ी खेप रखी गई थी. टीम ने तहखाना खोलकर पूरी शराब बरामद कर ली.

कैमूर में शराब जब्त (ETV Bharat)

पंजाब से बिहार लाई जा रही थी शराब: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नितेश कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है. दोनों हरियाणा के निवासी हैं. पूछताछ में सामने आया कि शराब की यह खेप पंजाब से बिहार लाई जा रही थी. तस्करों ने पहचान छिपाने के लिए बोतलों पर दर्ज बैच नंबर भी मिटा दिए थे.

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई: उत्पाद चेकपोस्ट प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वाहनों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान उक्त ट्रक को रोका गया और गहन तलाशी ली गई. तलाशी में लोहे के गुप्त तहखाने से 4815 लीटर शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 70-75 लाख रुपये आंकी गई है,