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ट्रक के गुप्त तहखाने से 75 लाख की शराब बरामद, पंजाब से पहुंचाई जा रही थी बिहार

कैमूर में उत्पाद पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पंजाब से छिपाकर बिहार लाया जा रहा 75 लाख का शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार. रिपोर्ट-विशाल कुमार

LIQUOR SEIZED IN KAIMUR
कैमूर में शराब जब्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 4:01 PM IST

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कैमूर: बिहार के कैमूर में दिल्ली-कोलकाता हाईवे स्थित समेकित जांच चौकी के उत्पाद चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग ने मंगलवार की सुबह बड़ी कार्रवाई की. विभाग की टीम ने पंजाब से एक ट्रक में छिपाकर लाई जा रही करीब 4815 लीटर शराब बरामद की. जब्त शराब की अनुमानित कीमत 70 से 75 लाख रुपये बताई जा रही है. मामले में ट्रक चालक और सहचालक को गिरफ्तार किया गया है.

गोबर की खाद के बीच छिपाया शराब: यूपी की ओर से आ रहे पंजाब के नंबर प्लेट वाले 14 चक्का ट्रक की जांच के दौरान उत्पाद विभाग को संदेह हुआ. तलाशी लेने पर ट्रक में सड़े हुए गोबर जैसी खाद के बीच लोहे का गुप्त तहखाना बना हुआ मिला. इसी छिपे हुए कक्ष में शराब की बड़ी खेप रखी गई थी. टीम ने तहखाना खोलकर पूरी शराब बरामद कर ली.

कैमूर में शराब जब्त (ETV Bharat)

पंजाब से बिहार लाई जा रही थी शराब: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नितेश कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है. दोनों हरियाणा के निवासी हैं. पूछताछ में सामने आया कि शराब की यह खेप पंजाब से बिहार लाई जा रही थी. तस्करों ने पहचान छिपाने के लिए बोतलों पर दर्ज बैच नंबर भी मिटा दिए थे.

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई: उत्पाद चेकपोस्ट प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वाहनों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान उक्त ट्रक को रोका गया और गहन तलाशी ली गई. तलाशी में लोहे के गुप्त तहखाने से 4815 लीटर शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 70-75 लाख रुपये आंकी गई है,

"गुप्त सूचना के आधार तलाशी अभियान चलाई जा रही थी. इसी दौरान पंजाब के नंबर वाली ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें लोहे का गुप्त तहखाना बनाकर छिपाई गई करीब 4815 लीटर शराब बरामद हुई."- संतोष कुमार, उत्पाद चेकपोस्ट प्रभारी इंस्पेक्टर

liquor seized in Kaimur
2 तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

मास्टरमाइंड की जानकारी जुटा रही पुलिस: दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है. उत्पाद विभाग शराब की इस खेप से जुड़े अन्य लोगों और मास्टरमाइंड की जानकारी जुटाने में लगा है. पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

तस्करी रोकने की दिशा में सख्ती: कैमूर के इस चेकपोस्ट पर हुई कार्रवाई को उत्पाद विभाग ने तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है. विभाग का कहना है कि राजमार्गों पर सतर्कता बढ़ाई गई है ताकि अवैध शराब की आवाजाही पर लगाम लगाई जा सके.

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