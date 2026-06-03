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भिवानी से कोरियर के माध्यम से गुजरात हो रही थी शराब की तस्करी, 2 आरोपी गिरफ्तार

भिवानी: सीआईए स्टाफ-2 ने कोरियर के माध्यम से अंग्रेजी शराब गुजरात भेजने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सीआईए स्टाफ-2 के इंचार्ज उप निरीक्षक दशरथ कुमार के नेतृत्व वाली टीम के मुख्य सिपाही पवन कुमार अपनी टीम के साथ कलिंगा बस अड्डा पर गश्त पर थे.

72 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद: इस दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि गांव में दो व्यक्ति शराब की पैकिंग कर फर्जी बिल्टी बनाकर शराब भेजने की फिराक में है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर एक घर में रेड की, जहां से दो व्यक्तियों को अंग्रेजी शराब की पैकिंग करते हुए गिरफ्तार किया गया. आरोपियों की पहचान गांव लोहानी निवासी वीरेंद्र उर्फ लालू तथा कलिंगा निवासी रविंद्र उर्फ रॉबिन के रूप में हुई. पुलिस टीम ने मौके से फर्जी बिल्टी और 72 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है. आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत थाना सदर भिवानी में अभियोग दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई. पुलिस टीम द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपी वीरेंद्र को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए, जबकि आरोपी रविंद्र को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया.