दूसरे राज्य से लाकर बेची जा रही थी पाकुड़ में शराब, जेएसबीसीएल का गोदाम हुआ सील

पाकुड़ शराब के सरकारी गोदाम को सील कर दिया गया है.

WAREHOUSE OF JSBCL SEALED
झारखंड राज्य बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 8, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read
पाकुड़: जिले में बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गोदाम उत्पाद अधीक्षक आशुतोष कुमार की मौजूदगी में सील कर दिया गया है. उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि संथाल परगना के डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार के निर्देश पर जेएसबीसीएल का गोदाम सील किया गया है.

जेएसबीसीएल के जिस गोदाम को सील किया गया है वहां से पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले की लाइसेंसी शराब की दुकानों को देसी तथा विदेशी शराब की आपूर्ति की जाती है. मिली जानकारी के मुताबिक पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले में दुकानदारों को सप्लाई करने वाली शराब झारखंड राज्य से कम और दूसरे राज्यों से अधिक लाई जाती थी. यह सब्सिडी वाली शराब गोदाम में स्टॉक कर लाइसेंसी दुकानों में सप्लाई की जाती थी.

WAREHOUSE OF JSBCL SEALED
सील गोदाम (Etv Bharat)

इस शराब को झारखंड में निर्धारित मूल्यों पर बेचने का काम किया जा रहा था. जानकारी के मुताबिक शराब की बोतलों और डिब्बों में झारखंड राज्य का अलग मुहर लगाने का काम भी सप्लायर द्वारा किया जा रहा था. शराब की बिक्री में फर्जीवाड़ा किए जाने की शिकायत डिप्टी कमिश्नर को मिली. जिस पर उन्होंने पाकुड़ जिले के उत्पाद अधीक्षक को तत्काल गोदाम सील करने का निर्देश दिया.

उत्पाद अधीक्षक आशुतोष कुमार ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर तत्काल गोदाम को सील कर दिया गया है. गोदाम क्यूं सील किया गया है, इस पर उत्पाद अधीक्षक ने कुछ भी नहीं बताया. लेकिन इतना जरूर बताया कि डिप्टी कमिश्नर गोदाम की जांच करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इधर झारखंड राज्य बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गोदाम अधिकारियो द्वारा सील किये जाने को लेकर कई तरह की चर्चा पाकुड़ जिले में होने लगी है.

WAREHOUSE OF JSBCL SEALED

