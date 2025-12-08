ETV Bharat / state

दूसरे राज्य से लाकर बेची जा रही थी पाकुड़ में शराब, जेएसबीसीएल का गोदाम हुआ सील

पाकुड़: जिले में बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गोदाम उत्पाद अधीक्षक आशुतोष कुमार की मौजूदगी में सील कर दिया गया है. उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि संथाल परगना के डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार के निर्देश पर जेएसबीसीएल का गोदाम सील किया गया है.

जेएसबीसीएल के जिस गोदाम को सील किया गया है वहां से पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले की लाइसेंसी शराब की दुकानों को देसी तथा विदेशी शराब की आपूर्ति की जाती है. मिली जानकारी के मुताबिक पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले में दुकानदारों को सप्लाई करने वाली शराब झारखंड राज्य से कम और दूसरे राज्यों से अधिक लाई जाती थी. यह सब्सिडी वाली शराब गोदाम में स्टॉक कर लाइसेंसी दुकानों में सप्लाई की जाती थी.

सील गोदाम (Etv Bharat)

इस शराब को झारखंड में निर्धारित मूल्यों पर बेचने का काम किया जा रहा था. जानकारी के मुताबिक शराब की बोतलों और डिब्बों में झारखंड राज्य का अलग मुहर लगाने का काम भी सप्लायर द्वारा किया जा रहा था. शराब की बिक्री में फर्जीवाड़ा किए जाने की शिकायत डिप्टी कमिश्नर को मिली. जिस पर उन्होंने पाकुड़ जिले के उत्पाद अधीक्षक को तत्काल गोदाम सील करने का निर्देश दिया.