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जोधपुर में शराब विक्रेताओं का पुलिस दखल के खिलाफ मोर्चा, 19 मार्च से हड़ताल

शराब विक्रेता अपनी दुकानों की चाबियां जिला कलेक्टर को सौंपेंगे. पुलिस पर तय समय में काम नहीं करने देने का आरोप.

Liquor Vendors Mobilize Against Police Crackdown in Jodhpur
जोधपुर में पुलिस की सख्ती के खिलाफ लामबद्ध शराब विक्रेता (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 3:21 PM IST

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जोधपुर: शहर के शराब विक्रेता 19 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं. इस दिन सभी विक्रेता अपनी दुकानों की चाबियां जिला कलेक्टर को सौंपेंगे. विक्रेताओं का कहना है कि पुलिस लगातार हमारे व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रही है. तय समय में भी काम नहीं करने दे रही है. दिन में भी कोई व्यक्ति अगर शराब खरीद कर जाता दिख जाए तो उसका चालान दुकान के सामने ही पुलिस कर रही है. इसी तरह से रात 8 बजे तक दुकानें खोलने के निर्धारित समय से पहले ही पुलिस कांस्टेबल दुकानों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं.

शराब विक्रेता एसोसिएशन के चेयरमैन मुकेश चौधरी ने बताया कि पुलिस का हस्तक्षेप अब असहनीय हो गया है. ऐसी स्थिति में हम काम नहीं कर सकते हैं. एसोसिएशन की बैठक में अनिश्चतकालीन बैठक पर जाने का निर्णय लिया है. सरकार से मांग है कि पुलिस हस्तक्षेप बंद करने के साथ शराब बिक्री का समय बढ़ाया जाए. अपराध नियंत्रण के लिए जोधपुर पुलिस ने हाल में सख्ती दिखानी शुरू की है.

शराब विक्रेता एसोसिएशन के चेयरमैन बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

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बिक्री प्रभावित, राजस्व में कमी: शराब विक्रेताओं ने बताया कि पुलिस की अनावश्यक सख्ती से शराब की बिक्री प्रभावित हो रही है. इसका नुकसान हमें हो रहा है, लेकिन असर सरकारी राजस्व पर भी आ रहा है. शराब उठाने का टारगेट पूरा नहीं होने पर व्यापारियों को पेनल्टी देनी पड़ती है. ऐसे में आगे काम कैसे होगा? सरकार को चाहिए कि अवैध शराब की बिक्री नहीं हो, इसके लिए सख्ती करें, लेकिन जो सरकार से आवंटित दुकानें हैं, उन पर पुलिस का हस्तक्षेप सबको परेशान कर रहा है.

समय बढ़ाने की मांग: व्यापारियों ने बताया कि बीते दो सालों से आबकारी विभाग अपनी दुकानें इस बात पर अलॉट कर रहा है कि जल्द ठेकों का समय बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार के स्तर पर अभी निर्णय नहीं हो रहा है. हमारे साथ इसका नुकसान सरकार को भी उठाना पड़ रहा है. ऐसे में अब समय नहीं बढ़ाया तो शराब बेचना बंद करेंगे.

गहलोत ने बदला था समय: अपने दूसरे कार्यकाल में तत्कालीन अशोक गहलोत ने प्रदेश में शराब की दुकानों पर सख्ती दिखाते हुए इनका समय सुबह 10 से शाम 8 बजे तक किया था. इसके बाद से लगातार शराब विक्रेता व आबकारी विभाग सरकार से रात का समय बढ़ाने को लेकर कह रहे हैं, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ.

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LIQUOR VENDORS STRIKE FROM 17 MARCH
19 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल
INDEFINITE STRIKE STARTING MARCH 19
VENDORS HANDOVER KEYS TO COLLECTOR
LIQUOR VENDORS STRIKE IN JODHPUR

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