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जोधपुर में शराब विक्रेताओं का पुलिस दखल के खिलाफ मोर्चा, 19 मार्च से हड़ताल

जोधपुर में पुलिस की सख्ती के खिलाफ लामबद्ध शराब विक्रेता ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शहर के शराब विक्रेता 19 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं. इस दिन सभी विक्रेता अपनी दुकानों की चाबियां जिला कलेक्टर को सौंपेंगे. विक्रेताओं का कहना है कि पुलिस लगातार हमारे व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रही है. तय समय में भी काम नहीं करने दे रही है. दिन में भी कोई व्यक्ति अगर शराब खरीद कर जाता दिख जाए तो उसका चालान दुकान के सामने ही पुलिस कर रही है. इसी तरह से रात 8 बजे तक दुकानें खोलने के निर्धारित समय से पहले ही पुलिस कांस्टेबल दुकानों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं. शराब विक्रेता एसोसिएशन के चेयरमैन मुकेश चौधरी ने बताया कि पुलिस का हस्तक्षेप अब असहनीय हो गया है. ऐसी स्थिति में हम काम नहीं कर सकते हैं. एसोसिएशन की बैठक में अनिश्चतकालीन बैठक पर जाने का निर्णय लिया है. सरकार से मांग है कि पुलिस हस्तक्षेप बंद करने के साथ शराब बिक्री का समय बढ़ाया जाए. अपराध नियंत्रण के लिए जोधपुर पुलिस ने हाल में सख्ती दिखानी शुरू की है. शराब विक्रेता एसोसिएशन के चेयरमैन बोले... (ETV Bharat Jodhpur) पढ़ें: सदन में विधायक ऋतु बनावत ने उठाया अवैध शराब की बिक्री का मामला, कहा- विरोध करने पर महिलाओं को पकड़ा