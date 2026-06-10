ठेकों की चाबियां कट्टे में भरकर घूमते रहे शराब विक्रेता...कमिश्नर कार्यालय में एंट्री रोकी, आबकारी विभाग ने नहीं ली Keys
जोधपुर शहर में बुधवार को शराब की 132 दुकानें बंद रखकर विक्रेताओं ने जताया विरोध. अब प्रशासन से आस.
Published : June 10, 2026 at 5:05 PM IST
जोधपुर: शहर के शराब विक्रेताओं ने पुलिस के तौर तरीकों के विरोध में बुधवार को अपनी दुकानें नहीं खोली. पूर्व घोषित ऐलान के तहत सभी शराब विक्रेता अपनी दुकानों की चाबियां कट्टे में भरकर पुलिस कमिश्नर को सौंपने उनके ऑफिस पहुंचे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया. पुलिस कमिश्नर भी बाहर नहीं आए. ऐसे में थक हारकर व्यापारी आबकारी अधिकारी कार्यालय गए, लेकिन उन्होंने भी चाबियां लेने से मना कर दिया.
शराब विक्रेता संघ के अध्यक्ष मुकेश चौधरी ने बताया कि शराब बिक्री के तय समय में भी पुलिसकर्मी ठेकों पर पहुंच रहे हैं. इससे बिक्री प्रभावित हो रही है. पुलिस को ठेके में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है. पुलिस कमिश्नर तानाशाही कर रहे हैं. हम सॉफ्ट टारगेट हैं, जबकि सरकारी नीति के तहत काम कर रहे हैं. शहर में 132 दुकानें सरकारी शराब बेचती है, जो बुधवार को बंद रही. कमिश्नर ऑफिस से विक्रेता आबकारी विभाग गए, जहां जिला आबकारी अधिकारी भवानी सिंह ने चाबियां लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि कोई गलत कर रहा है तो विभाग में ऊपर बात करेंगे. अब तक 22 दुकानों के खिलाफ हमने अवैध बिक्री पर कार्रवाई की. इधर विक्रेता अब जिला प्रशासन से मिलकर इसका हल निकालने की बात कर रहे हैं.
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एक हजार पर डेढ़ हजार पेनल्टी: संघ अध्यक्ष ने बताया कि ठेके देते समय सरकार की शर्त के मुताबिक टारगेट दिया है, उसे गारंटी से पूरा करना होता है. अगर टारगेट में एक हजार रुपए कम होता है तो हमें डेढ़ हजार पेनल्टी भरनी पड़ती है, जबकि पुलिस कमिश्नर इसे गलत बता रहे हैं. उनको यह बात सरकार से करनी चाहिए. हमें टारगेट नहीं करें.
ढील देते समय ही तय कर लिया: संघ अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि पुलिस ने आठ बजे से पहले ठेके पर आकर परेशान करना शुरू किया तो हमने विरोध किया. इसके बाद उन्होंने हमें ढील दी, लेकिन तय किया कि हमें खत्म कर देंगे. इसके चलते अब वे शराब खरीदने वाले तक की जानकारी रखना चाहते हैं. इसके लिए हमें कहा गया है कि हर दुकान पर कमांड कैमरा लगाएंगे.
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शहर में बिक रही स्मैक, रूक नहीं रही चोरियां: शराब विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि शहर के ढाबों पर अफीम और गांजा बिक रहा है. जगह-जगह स्मैक बिक रही है, जिसे पुलिस नहीं रोक पा रही. हर दिन लाखों रुपए की चोरियां हो रही है, लेकिन निशाने पर केवल शराब विक्रेता है. हम सॉफ्ट टारगेट हैं, जबकि सरकारी नीति के तहत काम कर रहे हैं.
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