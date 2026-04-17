अजमेर में रोहित गोदारा गैंग के नाम पर रंगदारी- 'तुम्हारा भी रूलानिया जैसा ही हाल कर दूंगा'
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फरियादी की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.
Published : April 17, 2026 at 12:43 PM IST
अजमेर: अजमेर में शराब कारोबारी जितेंद्र रंगवानी को गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के नाम से धमकी मिली है. दो करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हुए शराब कारोबारी को कुचामन में रूलानिया हत्याकांड का हवाला देते हुए कहा कि तेरा भी ऐसा ही हाल कर दूंगा. धमकी देने वाले ने अपना नाम राहुल फतेहपुर बताया है. धमकी मिलने के बाद जितेंद्र रंगवानी ने हरि भाऊ उपाध्याय नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है.
पुलिस में दी गई पीड़ित जितेंद्र की रिपोर्ट में बताया गया कि 16 अप्रैल की शाम को उसे धमकी दी गई थी. उसका घर कोटड़ा में है. 16 अप्रैल को शाम 4:30 बजे वह भगवानगंज स्थित एक सैलून की दुकान पर था, तभी व्हाट्सएप पर अज्ञात शख्स का कॉल आया. पीड़ित रंगवानी ने बताया कि अज्ञात शख्स ने पहले उसे धमकाया और कुचामन में रूलानिया हत्याकांड का हवाला देते हुए कहा कि तेरा भी उसके जैसा हाल कर देंगे. उन्होंने बताया कि अज्ञात शख्स ने अपना नाम राहुल फतेहपुर और वीरेंद्र चारण बताया और कॉल के बाद उसे एक रिकॉर्डिंग भी भेजी, जिसमें धमकी के साथ दो करोड़ रुपए की डिमांड की थी.
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शराब कारोबारी से व्हाट्सएप कॉल पर हुई बात: पीड़ित ने बताया कि व्हाट्सएप पर कॉल करने वाले शख्स ने पहले हालचाल पूछे और फिर कहा, 'तुझे दो करोड़ रुपए के लिए कॉल किया है. तुझे नाटक करना है या फोन काटने की गलती मत करना, वरना तुम्हारी जगह फिर कॉल कोई और उठाएगा. तुम्हें भाईचारे वाली भाषा समझ में आ रही है तो ठीक है. यह जो तुम कह रहे हो ना कि तुम जानते नहीं हो, तो यह वॉइस रिकॉर्ड कर और एसपी कार्यालय ले जा और वहां पूछना यह वॉइस किसकी है और यह भी पूछना कि पैसे नहीं दिए तो क्या होगा. कुचामन सिटी में रमेश रूलानिया की भाषा भी तेरे जैसी थी, वह भी नहीं जानता था.' रंगवानी ने बताया कि हरि भाऊ उपाध्याय नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. जांच के लिए पुलिस ने मोबाइल भी ले लिया है. फिलहाल वह दूसरे मोबाइल से बात कर रहा है. एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि जितेंद्र रंगवानी को धमकी के साथ दो करोड़ की फिरौती मांगी गई है. थाने में पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. पीड़ित ने सुरक्षा की मांग की है, जिस पर एक पुलिसकर्मी भी दिया गया है. मामले में टीम गठित कर दी गई है और अनुसंधान जारी है. प्रकरण थाने में दर्ज कर लिया है.