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अजमेर में रोहित गोदारा गैंग के नाम पर रंगदारी- 'तुम्हारा भी रूलानिया जैसा ही हाल कर दूंगा'

शराब कारोबारी को गैंगस्टर की धमकी ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: अजमेर में शराब कारोबारी जितेंद्र रंगवानी को गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के नाम से धमकी मिली है. दो करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हुए शराब कारोबारी को कुचामन में रूलानिया हत्याकांड का हवाला देते हुए कहा कि तेरा भी ऐसा ही हाल कर दूंगा. धमकी देने वाले ने अपना नाम राहुल फतेहपुर बताया है. धमकी मिलने के बाद जितेंद्र रंगवानी ने हरि भाऊ उपाध्याय नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. पुलिस में दी गई पीड़ित जितेंद्र की रिपोर्ट में बताया ​गया कि 16 अप्रैल की शाम को उसे धमकी दी गई थी. उसका घर कोटड़ा में है. 16 अप्रैल को शाम 4:30 बजे वह भगवानगंज स्थित एक सैलून की दुकान पर था, तभी व्हाट्सएप पर अज्ञात शख्स का कॉल आया. पीड़ित रंगवानी ने बताया कि अज्ञात शख्स ने पहले उसे धमकाया और कुचामन में रूलानिया हत्याकांड का हवाला देते हुए कहा कि तेरा भी उसके जैसा हाल कर देंगे. उन्होंने बताया कि अज्ञात शख्स ने अपना नाम राहुल फतेहपुर और वीरेंद्र चारण बताया और कॉल के बाद उसे एक रिकॉर्डिंग भी भेजी, जिसमें धमकी के साथ दो करोड़ रुपए की डिमांड की थी.